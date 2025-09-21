陸上女子１５００メートル、５０００メートル代表の田中希実（ニューバランス）をサポートする“チーム田中”のトレーナーの中野喜文さん（５５）は、昨年のパリ五輪前からサポートを始め、田中の父である健智コーチ（５４）らと共に今季も多くの海外レース、合宿に帯同。近くで見ているからこそわかる田中の強さを語った。

＊ ＊ ＊

田中に初めて出会ったのは、昨年６月のケニア合宿だった。中野さんの治療院にケニアの陸上選手も訪れていたことから、勉強のために渡航。そこで田中が合宿をしていた。「スポーツ選手のチャレンジとして、強いところにわざわざ身を投じてチャレンジするって美しい」。標高２４００メートルの高地で「普通は高地順化するのに時間がかかったり、苦労する。でも希実ちゃんを見ている限りでは、へっちゃらだった」とまずはその、タフさに驚いた。

中野さんはこれまで自転車競技のトレーナーとして、長く欧州のさまざまなチームで経験を積んできた。「陸上も持久系スポーツという点において、コンディショニングなど共通点もあります」。“チーム田中”から打診を受け、自身の経験を生かしながら田中をサポートすることを決めた。世界大会は昨年のパリ五輪が最初で、その後のダイヤモンドリーグなどにも帯同。今シーズンも海外を中心に２０レース以上をこなす田中に帯同し「家族の一員になったみたい」と笑う。

今季新設されたグランドスラム・トラックには、日本人でただ一人参戦した。「出るレース、出るレース、世界陸上の本番みたい」というずらりと並んだ海外トップ選手の中に、一人、１５３センチの田中が堂々とスタートラインに立っている。「かっこいいですよね。よく、脚震えないなって思います」

１９年ドーハ世界陸上で初の世界大会代表入りを果たし、常に日本トップを走り続けている田中。これまで、長く競技から離れるほどの大けがはしていない。背景には、健智コーチが考える「絶妙なさじ加減の練習の質や量が大きく関係していると思います」。中野さんがケアをしていても、練習過多を感じることはなく、本人も「体の状態は、細かすぎるくらい僕に伝えてくれます」。徹底した管理が鍵を握っていた。

１３個の日本記録を保持するなど、今や日本に敵なし。ただ「世界のレベルはどんどん上がっている」とチーム一丸で、さらなる飛躍を求めている。「彼らのチャレンジは日本陸上界にとって価値のあることだと思う。応援しています」と中野さんは力を込め、「でも世界陸上が終わったら少し、一段落してくれたらいいなって思います」とほほえんだ。まだまだ貪欲に成長を求めていく。（手島 莉子）