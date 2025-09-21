◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 浦和０―１鹿島（２０日・埼玉）

８試合が行われ、鹿島は浦和を１―０で下し、勝ち点で並んでいた京都をかわして首位に躍り出た。ＦＷ鈴木優磨（２９）が今季９点目で決勝点を挙げた。京都は清水に０―１で敗戦。柏はＣ大阪と１―１で引き分けた。

接戦を制した鹿島が首位に立った。前半１４分、ＦＷ鈴木が相手ＧＫのパスミスをワンタッチでゴールに流し込み、先制に成功。日本代表ＧＫ早川を中心にこの１点を守り抜き、５万３３０１人が駆けつけたアウェー戦で、相手サポーターを黙らせた。鬼木達監督（５１）は「（選手の）気迫を感じた。素晴らしいゲーム」と拳を握った。

Ｊリーグ開幕以降、リーグ戦で通算７０度目の対戦となった“伝統の一戦”。直近７試合は引き分けが続く異例の戦績となっており、両チームが“ドロー沼”にはまっていたが、鬼木監督に「こういう（大観衆の）試合はなかなかないぞ。楽しんでこい」と送り出された鹿島が、待望の白星をつかんだ。同じ赤色をチームカラーとし、９３年のＪ初年度からしのぎを削ってきた宿敵から、通算３４勝目（１７分け１９敗）を奪い取った。

攻守がかみ合った連動したサッカーで、直近７戦負けなし（５勝２分け）とギアを上げてきた。９季ぶりとなる悲願のリーグ優勝まで、残り８試合だ。（岡島 智哉）