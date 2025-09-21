◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

１０位から出た新人の吉田鈴（りん、２１）＝大東建託＝が５バーディー、１ボギーの６８をマークして通算７アンダーとし、トップと３打差の７位に浮上した。姉は日本ツアー４勝の優利（２５）。ツアー史上４組目の姉妹優勝と、入谷響（１９）、荒木優奈（２０）に続く今季３人目のルーキーＶへ逆転を狙う。６７で回った神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝らが１０アンダーで首位。

吉田が優勝争いに割って入った。「ティーショットは曲がっていたけど、フェアウェーバンカーからチャンスにつけたり、長い距離のパットも入ってくれた」。１３番で左バンカーからの１４０ヤードの第２打を５メートルに運び３連続バーディー。１６番パー３では１３メートルをねじ込みスコアを伸ばした。

前日は１７番グリーンでのファーストパットにおいて許容時間を超えるスロープレーがあり、今季累積２回となったため、罰金１０万円の処分を受けた。一夜明けたこの日は「気をつけながらプレーした」といい、プロ転向後初めて２ラウンド続けて６０台をそろえた。

開幕戦のダイキンオーキッドレディスで２位発進の末に１５位。５月のブリヂストンレディスでの９位が最高だ。トップと３打差の逆転圏内で最終日を迎える。ルーキーで優勝した入谷、荒木に続きたいという思いは「あります」と言葉に力を込めた。（高木 恵）