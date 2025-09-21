◆陸上 静岡県高校新人大会 第１日（２０日・草薙総合運動場陸上競技場）

女子走り高跳びで掛川紗希（静岡市立２年）が、従来の記録を４センチ更新する１メートル７５の大会新で初優勝した。女子１５００メートルでも古川真子（日大三島２年）が大会記録（４分２９秒１５）を塗り替える４分２８秒９０で初Ｖ。男子４００メートルリレーでは、東海大静岡翔洋が予選でマークした大会新（４１秒０４）を決勝でさらに０秒２３塗り替える４０秒８１で制した。

雨の中、フワリとバーを越えた。女子走り高跳びで掛川が従来の大会記録を４センチ塗り替える１メートル７５で初Ｖだ。「まったく跳べると思ってなかった。信じられない」。県高校記録の１メートル７７には惜しくも届かなかったが、今夏の全国高校総体優勝の１メートル７０を超える好記録。今季では高校ランキング１位相当のジャンプだ。

１メートル５５からスタート。５８をパスして１メートル６１は一発でクリア。１メートル６４を成功し、優勝を決めると、あとは自分との戦いだった。自己ベストの１メートル７０を後のない３回目で突破すると、１メートル７５は２回目で鮮やかに跳んだ。「７０でやめようかなと思ったけど、審判の方々がやった方がいい、みたいな感じだったので続けた」と振り返った。

今大会から調整法を変更。「水、木（曜日）をオフにして金曜日に少し練習して臨んだら、体がすごく軽かった」。助走の安定も高い跳躍につながった。「このタイミングで跳ぶという感覚がつかめた」。２８日は草薙で開催されるＵ２０日本選手権に参戦予定。大学生らも出場する大会で再び、大ジャンプを披露する。（塩沢 武士）