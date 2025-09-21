〈ボサボサの頭、すっぴんで現場に…「ずっとこういう作品をやりたかった」俳優・南果歩が明かす仕事選びの“大切な基準”〉から続く

これまで200本以上の映画・ドラマに出演し、今年で芸歴42年目を迎えた俳優・南果歩さん（61）。

【画像】息子は国際結婚…「おばあちゃんになったんです」初孫を抱く南果歩さん

米『エンターテインメント・ウィークリー』が発表した「ベストドラマ10」（2024年）で1位となったドラマ『Pachinko パチンコ』（Apple TV＋）にオーディションを経て出演するなど、今なお活躍の場を広げ続けている。海外への挑戦、3年前の独立、家族との関係性について伺った。（全3回の2回目／続きを読む）



南果歩さん ©三宅史郎／文藝春秋

海外での仕事が続いたのをきっかけにフリーに

――『Pachinko パチンコ』をはじめ、台湾映画『腎上腺』（原題、2025年台湾公開予定）など、海外作品に積極的に参加されていますね。

南果歩さん（以下、南） それはもう本当にありがたいことです。日本とアメリカ、それぞれにマネージャーがいまして、やりたいと思う作品と出会えています。

――2022年初頭に大手事務所を離れて、フリーで活動されているんですよね。

南 はい。自分で事務所を始めました。それがちょうど『Pachinko パチンコ』の撮影が始まるタイミングだったんですね。海外でのお仕事が続くと、国内での仕事の調整もきっと大変になる。であれば自分でやろうと思ったのが独立の大きなきっかけでしたね。

「英語にはずっとコンプレックスがある」

――まだコロナが猛威を振るう中、単身でカナダ・バンクーバーでの撮影に参加されたと。

南 なかなか大変でしたね。日本人の役ではありましたが、スタッフとのやり取りは英語なので。映画『ルール・オブ・リビング』（公開中）では外国人との英語のコミュニケーションに困惑するシーンをたくさん撮影しましたが、気持ちはよく分かります。英語にはずっとコンプレックスがあるので。

――コンプレックスなんですか？ 映画では南さん演じる美久子が徐々に英語が上達していきますが、実際、自然に英語でコミュニケーションをとられているように見えました。

南 すごくコンプレックスです。海外に住んでいた経験もありますが、英語は日常会話レベルなので。日本でもこれだけ外国の方が増えて日常的に見かけることも多くなりましたが、いざ流暢に英語を話せるかとなるとちょっと尻込みしてしまう……。とても興味を引かれるものではあるんですけど（笑）。

――海外への興味、魅力というのは主にどんなところですか？

南 やっぱり視覚から得るものは刺激がありますし、実際に身を置いてみるとその土地の影響を強く受けますよね。だから、見たことのない景色を見てみたい、会ったことのない人に会いたいと常に思っています。一人旅もよくしますし。

サルサを踊りに行ったら朝まで「毎日忙しくて…」

――ホテルではなく、Airbnbに泊まられるとか。

南 そうです（笑）。長期滞在中は、毎食外食するわけにはいかないので、自炊したいからキッチンのある宿がいいんです。

――現地で新しいお友達を見つけるんですか？

南 そうですね。たとえば先日行ったニューヨークでは、日本人の友達に紹介してもらったネイティブスピーカーの青年に誘われてバーベキューに行き、そこで親しくなった彫刻家の女性と彼女のアトリエや美術館へ行ったりと、“友達わらしべ長者”のようです。

英語のレッスンや図書館で開講しているフリークラスにも行きますし、『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』のミュージカルがあまりに素晴らしかったので、その後サルサを踊りに行ったら朝まで（笑）。

――サルサ！

南 もう、毎日忙しくて、インスタに全部上げている暇もないほど。新しい友達が別れを惜しんでくれて、帰国する前日はいろんな人といろんなところで会いました。

ただ……基本的になんでも一人でできるんですけど、外食だけは一人でできないんです。一人でご飯を食べていても、楽しくなくて。海外に行くときは、3日目くらいまで食事をする人を決めて約束しておきますね。ただその先は、一緒に食べる人が増えていくので大丈夫（笑）。

「常にマグマがある感覚はずっと消えない」

――こうしてお話を聞いていたり、著書を読んでいたりすると、南さんからは生きることや働くことへのとてつもないエネルギーを感じます。そうした気力や好奇心というのが、年齢を重ねて衰えていくことはないのでしょうか？

南 体の奥底に常にマグマがある。そんな感覚は昔からずっと消えないですね。

――その話、デビュー10年目のころから仰っていますね。「私は自分の中に火山が一つあるんで（笑）。自分の身体なり精神がもう絶え間なくできるようになっているんです」（『キネマ旬報』1993年9月下旬号）と。

南 一緒にいる人に「元気になる」ってよく言われます。どうしてそんなに元気なの？ とも聞かれるんですけど、元気の秘訣なんてないんですよ。自分の中から、自然とパワーが湧き上がってくる。ただ無理して元気を装うことはしません。元気のない時はそのまま大人しくしていますよ。

――実は、以前試写室で、南さんの隣の席で映画を観たことがあるんです。『はやぶさ 遥かなる帰還』（2012）だったんですけど、終映後周りがすっと帰っていく中、高らかに拍手をされていて。

南 あっはっは！ 私、拍手していましたか（笑）！ 元夫の作品ですね。多分、キャストやスタッフ皆さんへの「お疲れさまでした！」という敬意からした行動だったと思います（笑）。

――おそらく普段から、無意識に人を称えたり労ったりされているから、周囲の人が自然と自信をつけていくんじゃないでしょうか。

南 そうかもしれませんね。普段から前向きなことばかりを言っているというわけではないと思うんですけど、ネガティブワードを言うことは極端に少ないですね。それに、人のことを裏でどうこう言うこともしません。もう、そういう行為自体が嫌なので、そんな場面に出くわしたら自分から離れますね。

――だから、これまで深く関わってこられた方が、どんどん飛躍されていくのではないかと。

南 たしかに！ その自信はちょっとあります。

学生結婚をした息子、義理の娘とは二人旅も

――海外の話に戻りますが、息子さんも国際派ですよね。アメリカの大学在学中に、学生結婚をされたとか。南さんのエッセイ（『乙女オバさん』小学館、2022年）では、息子の配偶者のことを「娘」と呼んでいて、素敵な関係だなと。

南 そうですね。人に話すときも特に気にせず「娘」と呼んでいますね。二人で旅行したりもしますよ（笑）。伊勢神宮とか、花火大会とか。

――一緒に暮らしていたんですよね。

南 そうです。でもコロナが落ち着いたこともあって、彼らはアメリカに戻ったので、今は別々に暮らしているんですよ。

とはいえ、一緒に暮らしていた時も、深く干渉することはありませんでした。もちろん何か相談があったら答えますが、彼らには彼らの生活があって、ファミリーがいますから。

――昨年にはお孫さんも生まれたと。

南 そう、おばあちゃんになったんです（笑）。なんだか60歳下の友達ができたような気分なんですよ（笑）。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

（川村 夕祈子）