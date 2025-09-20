ドライブを快適にサポートするカーナビ。道案内はもちろん、オーディオや映像、スマホ連携機能など、いまや車内エンタメの中心的存在といえる。しかし、種類が多く「どれを選べばいいのか分からない」と悩む人も少なくない。

そんなときに参考になるのが、実店舗での売れ筋ランキングだ。今回は、カー用品店で実際に売れているナビのTOP10を紹介する。購入を検討している人はぜひ参考にしてほしい。

※2025年7月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 カーナビ ランキング 1位

オートバックス 1位

カロッツェリア AVIC-RW722

2DINワイドモデルで、多機能と操作性のバランスに優れた最新モデル。地図更新もスムーズで、コスパの高さから幅広い層に選ばれている。

イエローハット 1位

カロッツェリア AVIC-RW722

オートバックスと同じく1位を獲得。直感的な操作性と美しい画面表示が魅力で、ユーザーから高い支持を集めている。

売れ筋 カーナビ ランキング 2位

オートバックス 2位

カロッツェリア AVIC-RZ722

コンパクトな2DINスタンダードモデル。価格と性能のバランスが良く、ファミリーカーやコンパクトカーのオーナーに人気。

イエローハット 2位

カロッツェリア AVIC-RZ722

こちらも両店舗で同じくランクイン。信頼性の高さと使いやすさで、リピーターも多い定番モデル。

売れ筋 カーナビ ランキング 3位

オートバックス 3位

カロッツェリア AVIC-RF722

フローティングタイプのディスプレイを採用し、大画面を実現。視認性が高く、ドライブ中の操作性に優れる。最新感を重視するユーザーに人気。

イエローハット 3位

カロッツェリア AVIC-RQ722

9インチの大画面モデル。迫力のある映像表示と操作性で、ミニバンやSUVオーナーから特に支持を得ている。

4位～10位

オートバックス

4位：カロッツェリア AVIC-RQ722 … 大画面9インチモデル。

5位：パナソニック CN-CA01WD SDナビ … 高精細表示と分かりやすい操作性。

6位：ケンウッド MDV-M911HDF … 高性能DSP搭載で音質にこだわる人に最適。

7位：カロッツェリア AVIC-RL722 … ラージサイズで高級車にも対応。

8位：パナソニック CN-F1X10C1D SDナビ … 10インチ大画面、エンタメ性も高い。

9位：パナソニック CN-F1D9C1D SDナビ … スマホ連携に優れる人気モデル。

10位：ECLIPSE AVN-LS04W-24 メモリ … シンプルでコスパ重視のエントリーモデル。

イエローハット

4位：パナソニック CN-CA01WD … 扱いやすいワイドモデル。

5位：ケンウッド MDV-S711HDW … 地デジ対応で快適なAV環境。

6位：ケンウッド MDR-L612W … 幅広い車種に対応する人気モデル。

7位：パナソニック CN-F1D9C1D … フローティング大画面ナビ。

8位：ケンウッド MDV-M911HDF … 音質・映像性能に優れたハイグレード機。

9位：ケンウッド MDV-S711HD … コスパと機能性を兼ね備えたモデル。

10位：カロッツェリア AVIC-RW721 … 信頼性のある旧モデルが根強い人気。

まとめ

カーナビはドライブの快適性を大きく左右する存在だが、種類が豊富で選びにくいのも事実。そんなときに頼りになるのが、実店舗の売れ筋ランキングである。実際にユーザーが選んだ製品だからこそ、安心して購入できる指標となる。

「どれにしようか迷ったら、ランキング上位から選ぶ」。このシンプルな方法が、失敗の少ないカーナビ選びにつながるだろう。