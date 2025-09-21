「体重を減らすための食事は味やボリュームが物足りないと思われがちですが、むしろ逆。“こんなにいいの？”と驚かれるほど、おかずもご飯もしっかり食べられます」

そう話すのは保健師・食べやせ専門家の松田リエさん。自身も1年で12kgの減量に成功。出産後もベスト体重をキープし続けている。

2大やせ栄養素を意識してマイナス12kg

「20代のころはなかなかやせずに悩んでいました。けれど、正しいダイエット法に出合えていなかっただけ。食べすぎてしまう理由は栄養素が足らないから、ということも。栄養バランスを整えて“食べること”が重要だったんです」

中でも基礎代謝アップを促す栄養素は欠かせない。

「大切なのは2大やせ栄養素であるタンパク質とビタミンB群を意識してとること。そして、そのどちらも含まれる最強の食材が“鶏肉”です」

やわらかジューシー【鶏もも】

コクとうまみが魅力。皮を除くと約40%カロリーを減らせるので、ダイエット効果を上げたいときや夕食のメニューに取り入れる際は意識して！

鶏肉カレーチャンプルー

カレー粉のターメリックが糖質の吸収を抑制

材料（2人分）

・鶏もも肉…100g

・木綿豆腐…1/2丁（150g）

・溶き卵…1個分

・にら…1/2束

・塩、こしょう…各少々

・ごま油…大さじ1

・削り節…適量

A［カレー粉…大さじ1/2、和風だしの素…大さじ1/2、塩・こしょう…各少々］

【作り方】

（1）豆腐はキッチンペーパーに包んで水きりする。にらは根元を落として3cm程度に切り、鶏肉はひと口大に切って塩、こしょうをふる。

（2）フライパンにごま油を中火で熱して鶏肉を炒める。火が通ったら豆腐をひと口大にちぎり入れ、Aを加えて水けが飛ぶまで炒める。

（3）にらを加えて、溶き卵を回し入れて大きく混ぜながら火を通す。器に盛って削り節をかける。

鶏のバジル炒め

抗酸化作用のあるバジルはさわやかな香りで鶏肉との相性抜群♪

材料（2人分）

・鶏もも肉 … 200g

・エリンギ … 3本（150g）

・塩 … 小さじ1/4

・オリーブオイル… 大さじ1/2

A［乾燥バジル…小さじ1/2、酒…大さじ1/2、塩 … ひとつまみ］

【作り方】

（1）エリンギは縦半分に切ってから1cm幅の斜め切り、鶏肉はひと口大に切って塩をもみ込む。

（2）フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、鶏肉の皮目を下にして4〜5分焼く。焼き色がついたら裏返して、弱火で3分ほど焼く。

（3）エリンギを加えて炒め合わせ、火が通ったらAを入れてからめる。

鶏とブロッコリーの洋風炒め

ビタミンCやビタミンB6を含むブロッコリーは鶏肉と合わせて骨や筋肉の基盤づくりに

材料（2人分）

・鶏もも肉…200g

・ブロッコリー…1/2株（125g）

・ミニトマト…5個

・エリンギ…1本（50g）

・オリーブオイル…大さじ1/2

・塩、こしょう…各少々

A［粉チーズ…大さじ1、顆粒コンソメ…小さじ1］

【作り方】

（1）ブロッコリーは小房に切り分け、ミニトマトは半分に切る。エリンギは縦半分にして2cm幅の斜め薄切りにする。鶏肉は大きめのひと口大に切って塩、こしょうをふる。

（2）フライパンに1を入れてオリーブオイルを回しかけ、ふたをして弱めの中火で6〜7分蒸し焼きにする。

（3）鶏肉に火が通ったらAを加えて、全体を大きく炒め合わせる。

レンチンピリ辛みそ炒め

まいたけには脂肪の分解を促進する成分も

材料（2人分）

・鶏もも肉 … 200g

・キャベツ … 3枚（150g）

・にんじん … 1/4本（35g）

・まいたけ … 1/2袋（60g）

A［酒・みそ…各大さじ1、みりん…大さじ1/2、しょうゆ・ごま油…各小さじ1、片栗粉・豆板醤…各小さじ1/2］

【作り方】

（1）キャベツはざく切り、にんじんはせん切り、まいたけは食べやすい大きさにさく。鶏肉はひと口大のそぎ切りにする。

（2）耐熱ボウルにAを混ぜ合わせ、鶏肉にしっかりもみ込む。ラップをして電子レンジで4分加熱する。

（3）取り出して1の残りの材料を加えてざっと混ぜ、ラップをして電子レンジでさらに4分加熱する。

鶏もものわさびじょうゆ焼き

小麦粉をおからパウダーにして糖質オフ

材料（2人分）

・鶏もも肉 … 200g

・おからパウダー…大さじ1

・オリーブオイル…大さじ1/2

A［わさび（チューブ）…小さじ1/2、しょうゆ…大さじ1/2］

【作り方】

（1）鶏肉は2等分に切って、おからパウダーを薄くまぶす。

（2）フライパンにオリーブオイルを弱めの中火で熱し、鶏肉の皮目を下にして4分ほど焼く。裏返して弱火で火が通るまで5〜6分焼く。

（3）焼き色がついたら、混ぜ合わせたAを加えてサッとからめる。

レモン蒸し鶏

脂肪燃焼＆疲労回復をレモンがアシスト

材料（2人分）

・鶏もも肉 … 200g

・玉ねぎ … 1/2個

・しめじ … 1/2袋（100g）

・レモン … 1/2個

・塩 … 小さじ1/4

A［酒・オリーブオイル…各大さじ1、塩・こしょう…各少々］

【作り方】

（1）玉ねぎはくし形切り、レモンは輪切り、しめじは石づきを落として小房にほぐす。鶏肉は大きめのひと口大に切って塩をもみ込む。

（2）耐熱容器に玉ねぎ、しめじ、鶏肉、レモンの順番に重ね入れてAを回しかける。

（3）ふんわりラップをして、電子レンジで5分半加熱する。

価格もお手頃【鶏むね】

脂肪分が少なく高タンパク＆低カロリー！節約におすすめの大容量タイプは、サラダチキンにアレンジしておくと使いやすく、冷凍保存もできます。

れんこん鶏キムチ

皮ごとれんこんで食べ応え満足！キムチパワーで代謝アップも期待

材料（2人分）

・鶏むね肉…150g

・れんこん…100g

・小ねぎ（斜め細切り）…1本分

・キムチ…120g

・ごま油…大さじ1/2

【作り方】

（1）れんこんはしっかり洗って皮つきのままいちょう切りにする。鶏肉はひと口大に切る。

（2）フライパンにごま油を中火で熱して鶏肉を焼く。肉の色が変わったられんこんを入れ、ふたをして弱火で4〜5分蒸し焼きにする。

（3）れんこんに火が通ったら火を止め、キムチを入れて全体をあえる。器に盛り、小ねぎをのせる。

ヨーグルトチキンソテー

ヨーグルトのビタミンB2が脂質代謝＆新陳代謝を促進

材料（2人分）

・鶏むね肉 … 200g

・塩 … 少々

A［プレーンヨーグルト…50g、おろしにんにく・粒マスタード…各小さじ1、塩…小さじ1/2、オリーブオイル…大さじ1、レモン汁…小さじ2］

【作り方】

（1）鶏肉は観音開きにしてから縦半分に切って塩をふり、食品用ポリ袋に入れてAをもみ込み15〜30分漬ける。

（2）オーブンシートを敷いた天板に1を置き、漬けだれを塗って200℃に温めたオーブンで15〜20分焼く。器に盛ってBをかける。

鶏肉とキャベツのカレー炒め

食物繊維たっぷりなエリンギは中性脂肪の働きを抑える効果も！

材料（2人分）

・鶏むね肉 … 150g

・塩、こしょう … 各少々

・キャベツ … 1/8個（115g）

・にんじん … 1/2本（70g）

・エリンギ … 1本（50g）

・オリーブオイル … 小さじ1

A［カレー粉…小さじ1、顆粒コンソメ…小さじ1/2、塩・こしょう…各少々］

【作り方】

（1）キャベツはひと口大のざく切り、にんじんは2cm幅の短冊切り、エリンギは縦半分にしてから2cm幅の斜め薄切りにする。鶏肉は1cm幅の細切りにして、塩、こしょうをふる。

（2）フライパンにオリーブオイルを中火で熱して鶏肉を焼き、肉の色が変わったら野菜を加えて軽く炒め、ふたをして2分蒸し焼きにする。

（3）ふたを取り、Aを加えて全体に味がなじむように炒め合わせる。

※電子レンジは600W使用

教えてくれたのは……松田リエ先生●看護師・保健師・食べやせ専門家・ダイエット講師。2児のママ。看護師としてがん患者のケアを担当後、保健師として成人の健康教育や保健指導を行う。テレビ出演など活躍の場を広げている。SNS総フォロワー数70万人。著書に『ずぼらやせ12kg！鶏たんぱくダイエット200』（主婦と生活社）。