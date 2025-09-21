「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）

広島は４連敗でＢクラスが確定した。１−１の四回、先発・森がリチャードに押し出し死球を与え、さらに浦田の適時打で２点を勝ち越された。森は５回３失点で７敗目。打線は散発４安打と振るわず、中村奨の８号ソロだけだった。以下、新井貴浩監督との主な一問一答。

◇ ◇

−前日同様、岡本に一発でやられた。

「やっぱり振れているし、甘い球は逃してくれない。森もボールの球威はあるように見えたんだけど、少しずつ甘くなったのをジャイアンツの各バッターが逃してくれなかったのかなと」

−１−３の七回は若い辻を起用した。

「ずっと良いピッチング内容を見せてくれているし、辻がジャイアンツの上位打線、左打者に、どんな球を投げるのかなと。また良いバッターがどういう反応をするのかを確かめたかった。実際に良いボールを投げていたと思う」

−東京ドームで今季２勝８敗１分けと苦戦。

「昨年もドームで良い試合をなかなか見せてあげられなくて申し訳ない。１年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」

−残り試合で若手のどんな姿を見たいか。

「しっかりやってきたことをアピールして、出してくれたらそれでいいと思う。そんなすぐに結果が出ると思ってないし、思い切ってやってくれればいいと思う」

−会沢を登録抹消し、若手の清水を１軍に上げたのも、そのあたりのことを考えて？

「そうやね。もう彼には『今シーズンご苦労さん』というふうに伝えた」