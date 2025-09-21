「この問題は日本に限らず、どの国の女優さんも言っています」

61歳となったいま、さらに勢いを増して活躍する、俳優・南果歩さん。全国各地で公演される舞台『ハハキのアミュレット』も控えるなか、主演映画『ルール・オブ・リビング〜“わたし”の生き方・再起動〜』が公開中だ。

南果歩さん ©三宅史郎／文藝春秋

――『ルール・オブ・リビング』はアメリカ出身の俳優グレッグ・デールさんが脚本・監督を手掛けた映画ですが、どのような経緯で出演されたんですか？

南果歩さん（以下、南） グレッグとは、1999年に彼が演出した舞台『短編集』に出演してからの付き合いで、今回は映画を初監督するというので直接オファーを受けました。

〈『ルール・オブ・リビング 〜“わたし”の生き方・再起動〜』で南さんが演じるのは、49歳の独身女性・美久子。一人娘は会社を辞めて海外へ、姉からは結婚しろとしつこく言われ、仕事の合間に入院中の母を介護する日々の生活に疲弊し、孤独な生活を送っている。ある日、娘の紹介で日本に来たアメリカ人の中年バックパッカー・ヴィンセントが現れ、3ヶ月間のルームシェアが始まる――。〉

――南さんのことをよく知った上でのキャスティングだったわけですね。

南 私の仕事への取り組み方、役へのアプローチの仕方をよく知ってくださったうえでのオファーだったのかなと思いますね。

ボサボサの髪、ノーメイクで現場入り

――デール監督に少しお話を伺ったところ、美久子が家にいるシーンの撮影で、特に指示をしたわけではないのに、南さんがボサボサの髪にノーメイクで現場に現れたと。「完璧に美久子だった、さすがだ！」とおっしゃっていました。

南 美久子は、家族で住んでいた家に一人ぽつんと取り残されちゃったし、会社でも若い人にちょっとずつ追いやられていて居心地が悪い。仕事に追われ、介護もして、孤独と焦燥感を抱えながら粛々と暮らしていますからね。

人との交流、ときめき、喜びを感じる瞬間が極端に少なく、生活の中の潤いが完全に欠けているといった女性像を考えたら、家ではそんな感じかなと思ったんです。

――臆病で心を閉ざしがちの美久子は、世間がイメージする南さんとは異なるタイプの女性です。俳優さんに役とご自身の一致や相違を聞くのは野暮ですが、自分とかけ離れた役柄の方がやりがいを感じられますか。

南 私はその方が好きですね。全体像として、私と美久子に通ずるものはあまりないかもしれませんが……。日本の社会における中高年女性の立ち位置や役割というものを、日頃から関心を持って見ていました。なので、美久子に対しても同世代の女性としての共感はもちろん大いにありました。

そもそもこの年代の女性が主人公の作品って少ないんですよ。中年以降の女性がその後どうやって生きていくのか。そういう作品はずっとやりたかったんです。

「母の顔を一面的にしか描かない」

――10代、20代の女性を描く作品、その世代の俳優が主演する作品は多いのに、30代以降の女性の俳優は、決まった役柄に収まることが多くなりますよね。

南 そう、ほとんどお母さん役なんです！ この問題は日本に限らず、どの国の女優さんも言っていますね。『プラダを着た悪魔』のような作品もある、かのメリル・ストリープでさえ言っていましたから。

もちろん母親役が悪いというわけではないんですよ。ただ、母親の描き方にステレオタイプなものが多すぎますよね。母である前に女性だし、職場での顔、家族以外に見せる顔、いろいろあるんです。人間は多面体なのに、一個人としてではなく、母の顔を一面的にしか描かないことが多いように感じます。

――南さんは主演に限らず、昨今は特に助演が多い印象ですが、やはりその思いは長くお持ちでしたか。

南 私も20代の頃は主役が多かったので、その事情もわかるんですが、年齢やキャリアを重ねてきた自分が見たいものが、20代の女性が主軸となる作品かというと、そうではない。やっぱり自分の見たい作品、演じたい役を常に探しています。

出会いと交流から「自分自身を見つめなおしていく」

――では、今回のテーマはぴったりだったわけですね。

南 美久子の人生においては、当然彼女自身が主人公で、心の奥底では何か新しいことや人と出会うことを望んでいるし、この先の人生を切り開くきっかけを欲している。けれど、それらを探しにいく術もなければ出会いもない。

そんなところへ、冒険心や好奇心を持って旅行し、慣れない環境でも自分のものにしようとする生命力に溢れたヴィンセントと出会った。彼との交流から異文化を吸収して、少しずつ自分自身を見つめなおしていくという女性の話ですから、いろいろな演じ方ができるなと。だから、この映画のオファーはすごく嬉しかったです。

心が大きく動いたきっかけは…

――序盤から、ヴィンセントが関心を持つ小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の「露の一滴」の一節が、挿話とともに繰り返しインサートされます。さらに、ヴィンセントは滴の中に逆さまの似顔絵を描いた絵をプレゼントして商店街の人と交流を図っていきます。

南 外国の方で小泉八雲に興味を持っていらっしゃる方は結構いますよね。私も「知ってはいる」という程度でしたから、今回は映画のキーワードにもなっているので改めて読み返しました。

好きな絵を描いて差し上げる、という独特のコミュニケーションに彼の美意識が表れていると思いますし、天地が逆さまの絵は、西洋の方だから、ということとも違った彼自身の感性を感じました。

――椎名桔平さん演じる光一という、ハイスペックな友人以上恋人未満といった男性もいることはいますが……。

南 側から見るといろんないい条件が揃っていて、男女の仲が成立するんじゃないかと思われているけれど、美久子からすると幼馴染みの友人の一人。彼には友達以上の感情も、ときめきも感じていません。条件がいいだけでは、パートナーとしては受け入れ難かったんでしょう。

――ネタバレは避けますが、美久子もヴィンセントから絵をもらったことや、八雲が訪れた鎌倉や江ノ島を、二人で一緒にめぐることで関係に変化が起きますね。

南 あそこで美久子の心は完全に動きました。でも、何か一つの出来事がきっかけになったというよりは、それまで一つ屋根の下、同じ空間で過ごして互いを知っていった、その時間の積み重ねの結果だと思うんです。

「『あ〜私とおんなじ』って思う人がいっぱいいると思います」

――50歳前後の女性のリアル、そして希望も感じられました。

南 中高年の悲哀というものが、かなり丁寧にコミカルに描かれているんじゃないかと思います。家でジャージを着ている美久子は、カウチで横になり、おせんべいを食べてテレビを見ている。その姿に「あ〜私とおんなじ」って思う人がいっぱいいると思います（笑）。

ストレスやつらいこと、人それぞれたくさんあるけれど、やっぱり人間は毎日生きていかなくてはいけない。そういう日々の中で、ちょっとした心の変化を感じとってくれたり、共有できたりする相手がいるかいないかで、人生の色彩はずいぶん変わってくるはず。人は一人でも生きて行けるのかもしれないけれど、美久子にも、そういうパートナーがいればどんな風に変わっていくのかなと思いながら演じました。

ラストも、何かが始まる予感を残したかった。最後の美久子の表情で、観ている方に勇気を与えられたらうれしいですね。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

（川村 夕祈子）