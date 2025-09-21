各地で新米の収穫が進むが…（写真：共同通信社）

新米が店頭に並び始めたが、コメの価格はなかなか下がらない。8月に書いた「猛暑・雨不足でまた生鮮野菜が…ぶり返す食料インフレの脅威」の中で、コメ価格高騰の主因は流通の目詰まりではなく、想定外に強いコメ需要に生産が追いつかない現状だと指摘した。では、何がコメ需要を押し上げているのか。主因は急増した外国人の消費である。

（志田 富雄：経済コラムニスト）

政府はインバウンドを加味した新たな算定方法を採用

政府は、9月19日の食料・農業・農村政策会議の食糧部会で、7月時点で「今後検証」としていた今年産（25年7月〜26年6月）の需要について697万〜711万トンとの見通しを示した。

すでにコメ需要は2年連続で増え、4年連続で供給不足となっている。昨年を振り返ると8月に巨大地震への注意（南海トラフ地震臨時情報）が発出され、消費者が家庭内備蓄を増やした。「コメが足りない、もっと値上がりしそうだ」という警戒感が強まると、いつもより多めに買う消費者も増える。その前にはウクライナ戦争後にパンなどの小麦製品が大幅に値上げされ、コメが想定的に割安になった時期もあった。

ただ、いずれも一時的な要因であり、減り続けていたコメ需要が底入れしたようなグラフを見ると構造的な変化が起きているとみるべきだ。

何がコメ需要を底上げしたのか。主因は外国人による消費だ。9月19日の食糧部会で政府はインバウンド（訪日客）も加味した新たな算定方法で需要見通しを出したが、それは従来の見通しが実態を反映していなかったということでもある。

では、外国人による消費がどれくらいのインパクトがあったのか。以下、詳細をみてみよう。

政府は昨年、訪日外国人がどれくらいコメ消費を増やしているのか、いわゆるインバウンド需要について試算を示した。

中長期で日本に住む在留外国人も急増中

新型コロナウイルス禍の影響が薄れ、23年7月〜24年6月の訪日外国人数は3213万人と前年の2.3倍に急増した。滞在期間は平均して10.1泊と前年より1.3泊延びた。

政府は1日に2食ご飯を食べると仮定し、訪日外国人によるコメ需要は5.1万トンと3.1万トン増加したと計算した。3カ月後ろにずらした期間（23年10月〜24年9月）で見ると訪日外国人数は3457万人に増え、政府は5.5万トンと試算している。

その勢いは加速している。今年の訪日外国人は1〜8月の日本政府観光局推計で過去最高の2838万人に達し、前年同期比で18.2%増加した。年間で4300万人を超えるペースだ。泊数、食事量が変わらないとしても今年のインバウンドのコメ需要は7万トン近くまで膨らむ。

外国人のコメ消費はそれだけではない。注目しなければならないのは、中長期の在留外国人が急増していることだ。

出入国残留管理庁が今年3月に公表した昨年末時点の在留外国人数は376万8977人と23年末に比べ35万7985人（10.5%）も急増した。もちろん過去最高である。

技能実習などの制度を利用し、中長期で日本に住む外国人の規模はすでに横浜市の人口（約377万人）に匹敵する。1年間の増加幅は地方都市の人口（和歌山市が35万人）に相当する。

建設や輸送、農漁業、介護、外食やコンビニといった現場で不足する人材を補うために在留外国人はさらに増加し、年内に400万人を上回っても不思議ではない。

12年末で203万人だった在留外国人は、コロナ禍から経済が回復してきた22〜24年の3年間で100万人も急増した。最近では子供の教育環境などを考え、中国から家族で移住する人も多い。コメ需要が想定外に増えてきた時期と合致する。

外国人労働者の多くはコメ消費量の多い国から

今年4300万人の訪日外国人が10泊（11日滞在）すると、平均して120万〜130万人の旅行者が日本にいる計算になる。さらに在留資格を失っても母国に帰らない不法残留者も7万5000人近くいる（出入国残留管理庁統計）。つまり、毎日、合わせて500万人以上の外国人が日本で食事をし、コメなどの食料を消費しているわけだ。

一方、海外にいる日本人のビジネスパーソンや留学生は国外で食料を消費するので、その分は引き算しなければならない。だが、外務省領事局の推計で海外在留邦人は昨年10月時点で129万人強とコロナ前の141万人から大幅に減少した。中国の経済不振や治安の悪化、米トランプ政権による留学生への締め付けを考えるとさらに減る可能性もある。

差し引きで考えると、日本国内でコメを消費する人数は増えているということだ。さらに、どこから来た外国人が消費しているのか、という観点もポイントになってくる。

農林中金総合研究所は在留外国人のうち、外国人労働者（昨年10月時点で230万人強、前年比で25万人強の増加）に絞り、「外国人労働者の日本のコメ需要へのインパクト」というリポートを9月に公表した。

このリポートで面白いのは労働者数上位の出身国が日本より1人あたりコメ（およびコメ製品）消費量が多いことに着目した点だ。

1位のベトナムは日本の3.1倍、2位の中国が1.8倍、3位のフィリピンが2.6倍、4位のネパールが1.9倍、5位のインドネシアが2.5倍といった具合になる。

農中総研は各国のコメ消費の多さ（日本との倍率）と日本で働く労働者数を掛け合わせ、23年のコメ消費量が24万2000トン、24年が前年比3万6000トン増の27万8000トンと推計した。カップ焼きそばなどを食べる外国人労働者もよく見るので、母国の消費そのままとはならないかもしれない。それでもコメで育った国の出身者が多いのは事実だ。

在留外国人の過半は食欲旺盛な世代

先に指摘したように、在留外国人全体の人数は、労働者に絞った外国人に比べ規模は1.6倍強となり、増加幅も約10万人多い。この規模の違いを農中総研の推計値に掛け合わせると、在留外国人の消費量は昨年時点で45万トンほどに増え、これに足元で7万トン近いインバウンド需要が加わると50万トンを超す。コメ需要を底上げし、需給管理に誤算を生むには十分な消費量になる。

日本人の人口は減り続け、死亡数から出生数を引いた自然減は昨年に過去最高の89万人に達した。これをもとに政府はコメ消費量が年10万トンほどのペースで減り続けると考え、主食米の生産量を減らしてきた。

しかし、日本にいる外国人は急速に増えている。外国人労働者を中心に年齢層は若く、在留外国人全体で見ても20〜30歳代が過半数を占める。食欲が旺盛な世代だ。農中総研の需要試算では年齢層の若さを計算に入れていない。外国人のコメ需要はもっと多い可能性さえある。

農林水産省が公表した9月1〜7日時点のコメの店頭価格は前週より5kgで264円高い4155円となり、3カ月ぶりに4000円を超えた。さらに、9月8〜14日には4275円まで上昇した。備蓄米の放出効果が一巡し、前年を上回る価格で今年の新米が並び始めたからだ。

増産への抵抗は根強いが…

各地の農業協同組合が集荷にあたって生産者に払う概算金（仮払金）を大幅に引き上げているので、新米価格は安くなりにくい。

政府は19日の食糧部会で、作付けの増えた今年の主食米生産量が728万〜745万トンと昨年の679万トンから大幅に増えるとの見込みを示した。ただ、見込み通りの生産量があっても需要が700万トンを大きく上回るとコメ需給の緩和効果は限られる。

石破政権はコメ増産に舵を切ったものの、次の政権がこの政策をどう引き継ぐかも不明だ。農業協同組合や自民党農林族による増産への抵抗は強い。しかし、人手不足への対応や移住、観光などで日本にいる外国人が増え、コメなどの消費量に影響しているのであれば構造変化に合わせた食料政策が必要になる。

旧態依然とした政策が価格高騰を起こし、家計負担がこれ以上重くならないようにしてもらわないと困る。

筆者：志田 富雄