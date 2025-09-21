なぜ日本一球団は猛虎の独走を許したのか　DeNA首脳陣が語った藤川阪神に惨敗した“要因”「ベイスターズは個人の集結」

しかも、得点した55点のうち、24点は4月に挙げ、13得点は阪神が優勝を決めた後の対戦で記録したものとなっている。それ以外の13試合では、ほぼホームを踏むことさえままならぬ状況だったのは、如実に数字に現れている。

8勝14敗と大きく負け越してしまった対阪神。怪我人続出による戦力差は周知の事実だが、アンソニー・ケイとアンドレ・ジャクソンの両助っ人を軸にした投手陣は、猛虎打線に対して24試合で失点65、防御率2.34、対戦打率.213と抑え込んだ。そうした結果をふまえても、むしろ目を向けるべきは、打率.214に終わった打撃陣だと言えよう。

無論、DeNAも主力には一定の休養日を設け、中継ぎ陣の連投に対するケアは講じてきた。しかし予期せぬ事態に見舞われたことが、大きく開いた阪神との差に直結したのは、紛れもない現実として突きつけられた。

投手陣も昨季にブルペンの中心を担った森原康平と坂本裕哉が出遅れ、7月にはローワン・ウィックも離脱。先発陣も大貫晋一に、優勝の使者と期待されたトレバー・バウアーも不振によってフル回転できない状況に陥った。

では、DeNAはどうだったか。打撃陣では、オープン戦で骨折した桑原将志の開幕不在に始まり、助っ人タイラー・オースティンが下半身のコンディション不良で中長期の離脱。8月には主砲の牧秀悟も左手の手術を敢行し、9月には宮粼敏郎までが靭帯損傷。この2人は、現在も戦列復帰が叶っていない。

確かに阪神の総合力は群を抜いていた。近本光司、中野拓夢の1、2番コンビが塁上を賑やかし続け、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔の勝負強いクリーンアップでしっかりと還す攻撃パターンを確立。投手陣も才木浩人、村上頌樹に加え、新外国人のジョン・デュプランティエらタレント豊富な先発陣がゲームを作り、“無失点記録”を作った石井大智を筆頭とした盤石のブルペン陣が敵打線を牛耳る。それを可能にしたのは、三浦監督も認めるように「怪我人の少なさ」に集約される。

球団OBである藤川球児監督がけん引した猛虎との差を問われた三浦大輔監督は「総合力じゃないですかね。打線も固定メンバーでやれていましたし、投手力も素晴らしかったです」と称えた。それは後に証言する「怪我人をほぼほぼ出さなかったこと」に繋がっていった。

“奪首”を掲げて挑んだ2025年シーズンのDeNA。だが、結果的に9月7日に阪神が史上最速でのリーグ優勝を決め、その夢は完全に絶たれた。

リーグ制覇を目標に掲げながら、阪神に圧倒的な差を付けられたDeNA。三浦監督たちは、その内容をどう見たのか(C)産経新聞社

「阪神の勝ちパターンが出てきて、もう何もできない野球になって…」

村田修一野手コーチは、「データも出ていますからね。どんどん振ってくるからボールゾーンに行こう。見逃し出したらゾーン内に真っ直ぐ通したら見逃し三振するよとか」と昨季に日本一になった自チームへのマークがキツくなっていた点に要因があると指摘する

さらに「前からベイスターズは個人プレーの集結がチーム、というイメージ。個人がいいプレーをして、個人の成績が良ければチームのためになるという後づけという感じですよね」と脈々と続いてきたチームの“伝統”も結果に関連していると分析した。

「だから打てている時はドカドカ行くし、繋がっている時はすごく良い攻撃をします。だけど、同じようにやられる時も多い。個人で行くと、打てないボールはそのまま打てないで終わっちゃうので、打てなくてもなんとかファールにするとかして、次のバッターに打ってもらおうという解釈がないんです」

流れに乗れる時と乗れない時の差。いわば波の激しさを問題視する村田コーチは、「打てない時のフォアボールはすごく大事」と阪神打線の特徴でもある“選球眼”にも着目する。

実際、選球眼の違いは明確だ。今季の阪神はDeNAから64の四球を取ったのに対して、逆は49。実に15もの差が付いている。「フォアボールを取るということは、チームプレーなんです。間違いなく4球以上投げさせている訳じゃないですか。それが積み重なっていく」と語る村田コーチは、束になって相手投手に球数を投げさせるプレーの重要性を説く。

「ランナーが出れば、ピッチャーは絶対にフォアボールは出せないとなるので、真ん中付近に投げることにもつながります。それをドンっていったら長打になる確率も上がりますよね。そこで2、3点入ってしまうと、もう阪神の勝ちパターンのピッチャーが出てきて何もできない野球になって、取れても1点や2点になってしまう。これが循環的にハマっていきましたね」

チームに渦巻いた悪循環を回想した村田コーチは、「岡田(彰布)さんフォアボールを取ることをすごく押していましたからね。岡田さんが残した産物が、今年いい形で出ましたよね」と昨季まで指揮を執った名将の野球観の踏襲が阪神の快進撃のベースになっていると言い切った。

また、戦略面でも阪神には苦心させられた。攻撃における采配で指針を示す役割を果たしている逈岡賢二郎オフェンスチーフコーチは、「やっぱり好投手はどこのチームに投げてもしっかりと抑えますからね。より1点を多く取ることと、より1点を少なく抑えることがチームとして大事になってくると思っていました」とエース級が簡単に攻略はできないと熟知。その上で「特に前半戦は点が取れずに終わり、バッテリーにはだいぶしわ寄せが行ってしまった」と得点力不足が悪循環を招いたと分析する。

「そういう意味ではなんとかそこで点が取れていれば、後半戦のリリーバーの登板過多にも繋がらなかったのかなと思います。いろいろな要素があるので、見直すべき点は多々あります」

一方で「今年に関してはずっとやられっぱなしだったところをしっかりと打ち崩した試合もありましたし、そういった意味でみれば年を追うごとにいろいろな引き出しが増えてきたのかなとも思います」とも力説。アナリストとしての経験も豊富だからこそ感じる手応えもあると、言葉に力を込めた。

ここからはポストシーズンに向けて、日本一まで駆け上がった昨年のように勢いで突き進むのかに注目が集まる時期となる。だが、四半世紀以上も遠ざかっているリーグ制覇のためにDeNAには、「課題」が残されている。

[取材・文／萩原孝弘]