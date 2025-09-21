貯金50万円「週15時間スクールサポーターのアルバイトをしている」67歳女性の年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住67歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（70歳）、息子（35歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金：50万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：厚生年金456カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：9万円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金11万円
その理由として「少ないけれど相応の金額だから」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。夫婦の年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
具体的には「週15時間のスクールサポーター（教員業務支援員）」で収入を得ていると言います。
また年金生活においては「自炊をする。衣類は買わない」など極力出費を切り詰めている様子です。
今のままでは将来「医療費の増加」により立ち行かなくなるのではとの不安があると言います。
一方で「韓国ドラマを見ること」が今の生活のささやかな楽しみだと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
