タレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏（23）が21日までに更新された、テレビプロデューサー佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。佐久間氏の前で大粒の涙を流し号泣する一幕があった。

20日に更新された動画では、森脇に「会ってみたらすごかった芸能人ベスト7」を佐久間氏が聞きつつトークを進める企画が配信された。

その中で2位になったのが佐久間氏で、森脇は「この人がいなかったら私は芸能活動を続けられてないな、っていう佐久間さんです」と紹介した。

森脇は「NOBROCK TV」のドッキリ企画で見せた反応などで、“ピュアすぎるアイドル”と呼ばれ注目を浴び、人気がさらに上昇した経緯がある。

森脇は「本当に（佐久間氏が）“私の人生を変えてくれた人”っていうのはみなさん知ってると思うんですけど、『NOBROCK TV』ってコメント欄とかがほかと比べものにならないくらい優しいんですよ。私の良さをコメント欄で教えてくれるというか。ほんとに、この『NOBROCK TV』がなかったら私は芸能界を辞めてると思うし、本当にスゴいなって思ってます。ありがとうございます、本当に」と目を潤ませ「泣いちゃう…ちょっと待って！」などと言いながら語った。

そして森脇は「（『NOBROCK TV』などを）全部作り上げてきた佐久間さんが本当にスゴいなって思ってて。親ぐらい私のことも考えてくださってるし、どうにかしようっていう気持ちがすごい佐久間さんから伝わってきてて」と続けた。

佐久間氏が「“芸能界でこの人の活躍する姿を見たい”って思わせる魅力が（森脇に）あったっていうことだね、きっとね」と答えると、森脇は目をみるみる潤ませて手で涙をぬぐい「違うの！泣くつもりじゃなかったの。でもほんとに、落ち込んだ時とかめちゃくちゃ『NOBROCK』のコメント欄とか見て、元気出してます。ありがとうございます」と感極まった表情で続けた。

森脇の号泣に、苦笑いしつつ困惑気味の佐久間氏は「泣かせる企画1個もやってない…」と突っ込み、スタジオの笑いを誘った。

すると森脇は「本当感謝してるんです…。今の私がいるのって、ほんとに佐久間さんのおかげだと思ってるので」と改めて話し、佐久間氏は「大粒の涙をこぼすのだけやめてくんないかな」と再度突っ込んで笑わせ、「こっちからしたら森脇さんみたいな人材に会えたのうれしいよ」と優しく称賛していた。