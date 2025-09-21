◆男子プロゴルフツアー ＡＮＡオープン 第３日（２０日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）

ツアー通算２０勝の石川遼（３４）＝カシオ＝が３位で出て５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算１３アンダーで首位に３打差３位と食らいついた。２日連続のノーボギーで、パーオン率は今大会１位とアイアンショットの精度が高く、自身１０度目の逆転優勝に照準を定めた。１７日に誕生日を迎え、１５年大会以来２度目の“バースデーウィークＶ”を目指す。ツアー３勝の大槻智春（３５）＝真清創設＝が６６と伸ばし、１６アンダーで単独首位に立った。

最高気温２１度と冷え込んだ北の大地で、石川のショットは激熱だった。圧巻は７番パー４。フェアウェー右バンカーから残り１５５ヤードの第２打。８アイアンを握り、左から右に曲がり落ちるフェードで１・５メートルに寄せてバーディーを奪った。「今日の内容はかなりガマン、ガマンだった」。好機を決めきれなかった序盤を耐え、上昇気流に乗った。

３日間のパーオン率８８・８９％は全体１位とアイアンショットの精度は抜群。１７番で３メートルを沈め、右手を逆手にして握るクロウグリップのパットもさえた。２日連続のノーボギーに「いい感じでコースを攻められた」とかみしめた。

“脱・尻すぼみ”で上位を死守した。８月の２大会は初日を首位、３位と好発進しながら、２日目以降に失速。「何で尻すぼみで終わるのに、また試合が始まるといいスタートなのか…」と首をかしげていた。賞金ランクは４１位だが、平均ストローク７０・７６は１４位。「ずっと悪くないなと思ってやってる。ちょっとかみ合わないとこういう順位になる。層が厚くなってきてる」。若手の台頭を歓迎しつつ、３４歳の中堅は背筋を伸ばして技術を磨いている。

過去に９度成し遂げた逆転Ｖを射程にとらえた。１５歳で飾った初優勝も、驚異の「５８」で６打差を逆転した１０年中日クラウンズも、昨年の２０勝目も最終日でまくってきた。今季はトップ１０入りが１度のみと苦戦が続く中、３位以内で最終日に臨むのは初だ。２１勝目のチャンスが巡ってきた。

中学時代に陸上部に所属した石川は、東京で開催中の世界陸上も「疲れて（中継を）見られてないです」と言うほど大会に全集中している。１７日に３４歳を迎え、バースデー週の優勝なら１５年大会に続く２度目。最終日は悪天候が予想されるが「伸ばし合いになると思う。いいゴルフをしたい」と言葉に力を込めた。（星野 浩司）

◆石川遼の最終日逆転優勝 国内ツアー２０勝のうち逆転は９度。アマチュア時代に１５歳でツアー初出場した２００７年マンシングウェアＫＳＢカップで４打差９位から６６で回り、世界主要ツアー最年少優勝（当時）。１０年の中日クラウンズは６打差１８位から１２バーディー、ボギーなしで世界最少スコア（当時）の５８をマークし大逆転Ｖ。２４年の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズは１打差２位から６７と伸ばし、逆転で通算２０勝目を飾った。