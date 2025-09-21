ホンダの「“6人乗り”ミニバン」が話題に！ ロールーフ×スライドドア採用の「便利モデル」に「乗ってみたい」声も！ 全長4.6m級「ちょうどイイサイズ」の「スカイデッキ」に反響あり

2009年の東京モーターショーで初登場したホンダのコンセプトカー「スカイデッキ」は、未来を見据えたコンセプトと洗練されたデザインで、当時話題を呼びました。

登場から年月を経た今も、その存在感は色褪せることなく、先進性が再評価されています。

“ロールーフ”×「スライドドア」＝超便利！

未来のライフスタイルに寄り添うモビリティとして提案されたスカイデッキは、当時の来場者の注目を集めました。

全長4620mm×全幅1750mm×全高1500mmのボディに、ホンダ独自のIMAハイブリッドシステムを搭載。バッテリーをセンターコンソールに収めることで、低床・低重心と広い室内空間の両立を実現していました。

外観では、フロントのシザードアと後部のスライドドアの組み合わせが目を引き、広大なガラスルーフがキャビン全体に圧倒的な開放感をもたらしています。

室内は2人掛け×3列の6人乗りレイアウトで、2列目は前席下へ、3列目は床下へ格納可能。軽量・薄型のスポーツシートを採用し、ユーティリティ性を高めています。

ミニマルかつ未来的なインテリアも印象的でしたが、スカイデッキは市販化されることなく、あくまでデザインスタディに留まりました。

しかし、その斬新な1台に心を奪われたユーザーも多く、「今見ても斬新」「市販化されていたら乗ってみたかった」といった声が今も寄せられています。

さらに、「次はEVでこういうミニバンを見てみたい」「ホンダの次なる提案に期待」といった未来への期待も高まっています。