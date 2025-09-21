超特急のメンバーで俳優の草川拓弥（３０）がフジテレビ系で放送されるカンテレ×ＦＯＤドラマ「地獄は善意で出来ている」（１０月１６日スタート、カンテレは木曜、深夜０・１５、フジは木曜、深夜０・４５）に主演することが２０日、分かった。

カンテレドラマ初主演となる草川が演じるのは、元来の快活で爽やかなイメージとは正反対の、心に闇を抱えた元受刑者役で、手に汗握るヒューマンサスペンスに挑む。

物語は完全オリジナル作品で、謎の男に招待された元受刑者たちが、人生をかけた「更生プログラム」の中で残酷なわなに巻き込まれていく。草川が演じる主人公・高村樹は複雑な生い立ちから他人を信用せず、傷害罪で実刑を受けた元受刑者で、出所後も社会復帰ができず途方に暮れていたところで更生プログラムに招待される。

草川は「ミステリーやサスペンスがすごく好き」といい、台本を「夢中になって読み進めました」と作品への期待度の高さを吐露。「撮影がとても楽しみです」と高揚感を示し「展開が予想外で、読んでいる間もドキドキハラハラしたので、映像として皆さんに届けたときも、きっと同じように感じてもらえると思います」とアピールした。

演じる主人公に関しては「ただ寡黙でクールというだけではなく、樹自身の中で大切にしているものを丁寧に表現したい」と意気込む。新ドラマのスタートを前に「話が進むにつれて、キャラクターの二面性や内面の深さもどんどん見えてきます。見始めたら続きが気になって仕方がなくなる、そんな面白い作品になっています」と、力を込めた。