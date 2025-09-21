リーグ連覇への歩みは小休止となった。連勝は5でストップし、日本ハムが勝利したためゲーム差は3・5に。マジックも7のままだ。本拠地では約2週間ぶりの敗戦で、今季最長となる勝負の9連戦は黒星スタート。小久保監督は「八回のところで点が入らないと、野球はそうなりますよね」と嘆いた。

指揮官が挙げた八回裏。同点の場面で先頭栗原が二塁打を放ち、相手の失策も絡んで無死満塁となる。しかし、相手の投手交代で雰囲気が一変。代わったオリックス山崎の前に、海野が空振り三振、代打野村が中飛、周東が見逃し三振といずれも凡退。絶好機で得点を奪えなかった。

直後の九回には3番手で守護神の杉山が登板。しかし、制球が定まらず3四死球で許した1死満塁のピンチから、広岡の勝ち越し打などで2失点。最終盤に明暗を分ける形となった。リーグトップタイの28セーブなど抜群の成績を残してきた杉山の想定外の結果。それでも指揮官は「全然、全然」と決して責めることはなかった。

オリックス戦の連勝は8でストップし、本拠地に限れば実に昨年4月以来の黒星となった。ここまでお得意さまとしてきた相手との4連戦初戦を落としたが、指揮官はいたって冷静。「切り替えて明日です」。優勝は最短で24日。決して歩みは止めない。 （鬼塚淳乃介）