諫早農業高（長崎県諫早市立石町）と「ヤマト醤油」（雲仙市千々石町）がコラボして新商品「万能 からあげの素」を開発した。しょうゆをつくる過程で生じ、食用にはなりにくい「しょうゆ粕（かす）」を使った万能調味料。生徒たちは、食品ロスの削減に貢献しつつ、県産品の販路拡大につなげる一石二鳥を狙う。

しょうゆ粕は、もろみからしょうゆを搾る際に残る副産物。塩分とえぐみがあるため、一般的に廃棄されたり、家畜の飼料になったりすることが多い。「ヤマト醤油」の銘柄でしょうゆを製造・販売する山中商店が、同高に「飼育する動物の飼料にしょうゆ粕を使えないか」と相談。同校食品科学部の生徒たちは、同社のしょうゆが、県産食材だけで作られていることを聞き、「食品としての再利用」を目指して約1年かけて開発した。

当初はまんじゅう、パウンドケーキといった菓子を試作したものの、塩分と甘みのバランスを取ることが難しく、断念した。試行錯誤の末、たどり着いたのが、鶏肉を漬け込んで下味をつける唐揚げのたれ。しょうゆ粕にみそや酢、県産しょうが、ニンニクなどを加え、カレースパイスを入れることでえぐみを消すのに成功した。炒め物との相性も抜群という。

12日には同校で発表会があり、生徒たちが商品へのこだわりなどを紹介。同高3年の草野結衣さん（17）は「しょうゆ粕の再利用で食品ロス削減ができる。環境にやさしい商品を多くの人に知ってもらいたい」と意気込んだ。山中商店の山中祐作工場長（29）は「自分にはない発想力で、高校生とのコラボは楽しかった」と振り返った。

1本360ミリリットルで税込み540円。同商店のホームページで購入できるほか、雲仙市内の物産店でも順次、販売する。同高で11月に開催する「農業文化祭」でも売り出す。山中商店＝0957（37）2005。

（今井知可子）