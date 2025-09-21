佐賀県鳥栖市出身のプロボクサー野上翔選手（25）＝RK蒲田ボクシングファミリー所属＝が10日、同市役所を訪れ、向門慶人市長に日本フライ級王座の獲得を報告した。防衛戦の準備に入った野上選手は「日本王座は世界に行くための通過点。世界チャンピオンになるために一つ一つ勝ち進んでいくだけだ」と力強く語った。

「スタミナと足が持ち味」と語る野上選手は、8月12日に東京の後楽園ホールであった日本フライ級タイトルマッチ10回戦で、王者の永田丈晶選手と対戦。2−0（95−95、96−94、98−92）の判定勝ちを収め、プロ6戦目の初挑戦で日本王者に輝いた。

小学3年から市総合型地域スポーツクラブ「フィッ鳥栖」のボクシング教室に通い始め、小6と中3の時に全国大会で優勝。杵島商業高（現・白石高商業科キャンパス）のボクシング部で汗を流し、進学した拓殖大では同部主将を務めた。2023年7月のプロデビュー戦以来、6戦全勝（3KO）の強さを誇る。

この日は小中高で指導した白石高ボクシング部の森田隆宏監督（63）も同席。森田監督は「スポンジが水を吸収するように伸びる瞬間があり、才能があると思った」と振り返り、「これからもどんどん伸びると思う。外国人選手のリズムに対応できる能力があり、油断さえしなければ世界の舞台に行ける」と太鼓判を押した。

向門市長にとって野上選手は長男の同級生で、旧知の仲。市長は「これから日本チャンピオンとして世界に向かうと思うので、一生懸命応援したい」と激励した。

（前田絵）