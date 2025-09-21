西九州新幹線（武雄温泉−長崎間）は23日で開業3年を迎える。沿線を往来する人が増え、長崎駅や嬉野温泉駅をはじめ、停車駅周辺は開発が活発だ。新幹線が地域にもたらす恩恵は大きい。

残念なのは、効果が広がりを欠くことだ。西九州新幹線は博多と長崎を結ぶ九州新幹線西九州（長崎）ルートの一部として整備された。新鳥栖−武雄温泉は整備方針が決まっていない。

この区間は、長崎県やJR九州がフル規格新幹線の整備を求めるのに対し、佐賀県は財政負担や在来線への影響を理由に同意していない。

それでも西九州新幹線を有効活用し、その効果を九州全体、本州に広げることでは一致できるのではないか。目指すべきは、西九州ルートの全線開通である。

佐賀県、長崎県、JR九州が思いを一つにして、全線開通を国に働きかけたい。

未整備区間が残った原因はひとえに国にある。

在来線と新幹線を直通運転するフリーゲージトレイン（軌間可変電車、FGT）を導入する予定だったのに、技術開発を断念したからだ。

武雄温泉駅で新幹線と在来線を乗り継ぐ現在のリレー方式では、時間短縮の効果は限られる。フル規格で全線が開通すれば、長崎から新大阪まで直通で3時間15分程度になる見込みだ。全国の新幹線ネットワークにつながる効果は大きい。

未整備区間について佐賀県は、FGTやミニ新幹線、スーパー特急など5案を示し、国と意見交換してきた。最も整備効果が大きいフル規格に難色を示す最大の要因は、建設費の地元負担だ。

佐賀県の試算によると、佐賀駅を通るルートの場合、実質負担は1400億円以上になる。西九州新幹線と合わせた負担額は長崎県の2・5倍を超す。受益と負担がバランスを欠くのは明らかだ。

整備新幹線には、JRへの施設貸付料を除く建設費の3分の1を地元自治体が負担するルールがある。

このルールは北陸新幹線の延伸（敦賀−新大阪）でも問題になっている。地元負担の見直しが不可欠だ。

佐賀、長崎両県とJR九州のトップが8月に会談した際は、FGT断念の経緯を確認し、国に対応を求めることで意見が一致した。国家プロジェクトである西九州ルートの全線開通は国の責務である。

これまで「早期フル規格整備」を求めるだけだった長崎県やJR九州が、佐賀県の立場を認めた意義は大きい。

整備方式やルートを決め、環境影響評価（アセスメント）を実施するには佐賀県の同意が前提となる。地元が一体となって議論が前に進む環境を整えたい。

石破茂首相はFGT導入を断念した国の責任を認めている。国は現行のルールに縛られず、全線開通に向けた具体策を早急に示すべきだ。