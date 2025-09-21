米女子2日目は悪天候のためサスペンデッド 46分しかプレーできず
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 2日目◇20日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーの第2ラウンドは悪天候によりサスペンデッドとなった。雷を伴う悪天候で、何度もスタート時間変更が行われ、4時間5分遅れの午前11時15分に競技が開始。だが、午後0時1分に中断。天候が回復せず、午後3時25分頃にそのまま中止が決まった。
【写真】シブコと吉田優利・鈴姉妹のパーティドレス姿
全体第1組だった馬場咲希は3ホールのみを消化。吉田優利は2ホール目をプレー中。笹生優花と岩井明愛はティオフしたばかりだった。年間2試合のみの3日間大会。36ホールが行われれば競技成立となるが、あす21日（日）の再開についてはのちほど発表される。8アンダー・首位に勝みなみ、サラ・サラ・シュメルツェル、アリソン・リー（ともに米国）。6アンダー・4位タイグループには畑岡奈紗、リリア・ヴ（米国）、アン・ナリン（韓国）ら6人が並んでいる。西郷真央が6アンダー・10位タイ。古江彩佳、山下美夢有、岩井千怜が5アンダー・19位タイ、渋野日向子と竹田麗央が4アンダー・35位タイ。吉田はバーディ発進で、明愛と並んで1アンダー・88位タイ。西村優菜がイーブンパー、馬場咲希が1オーバー、笹生優花が2オーバーとしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 暫定リーダーボード
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
原英莉花が米ツアー昇格確定 日本シード手放し進んだいばらの道に花「絶対にLPGAに行きたかった」
渋野日向子とほか選手の打痕の違いは？ たくさん見つかります《写真》
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
【写真】シブコと吉田優利・鈴姉妹のパーティドレス姿
全体第1組だった馬場咲希は3ホールのみを消化。吉田優利は2ホール目をプレー中。笹生優花と岩井明愛はティオフしたばかりだった。年間2試合のみの3日間大会。36ホールが行われれば競技成立となるが、あす21日（日）の再開についてはのちほど発表される。8アンダー・首位に勝みなみ、サラ・サラ・シュメルツェル、アリソン・リー（ともに米国）。6アンダー・4位タイグループには畑岡奈紗、リリア・ヴ（米国）、アン・ナリン（韓国）ら6人が並んでいる。西郷真央が6アンダー・10位タイ。古江彩佳、山下美夢有、岩井千怜が5アンダー・19位タイ、渋野日向子と竹田麗央が4アンダー・35位タイ。吉田はバーディ発進で、明愛と並んで1アンダー・88位タイ。西村優菜がイーブンパー、馬場咲希が1オーバー、笹生優花が2オーバーとしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 暫定リーダーボード
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
原英莉花が米ツアー昇格確定 日本シード手放し進んだいばらの道に花「絶対にLPGAに行きたかった」
渋野日向子とほか選手の打痕の違いは？ たくさん見つかります《写真》
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕