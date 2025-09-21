SUPER EIGHTの村上信五（43）が20日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。コンサートでの「客席の見え方」について言及した。

番組では、一般の観覧者がゲストに質問をする「なにをきくねん」の企画を実施。村上にもさまざまな質問が寄せられた。

その中で、ボーイズグループのファンだという女性から、「メンバーが（コンサートで）、『後ろまでしっかり見えてますよ』って言ってたんですけど、本当にドームとかで後ろまで見えるのか聞きたいです」との質問が。

村上は「聞きたいか？ それ」と言いつつ、「俺は見えてない。すまん！ それは無理よ、やっぱり。物理的に無理やで」と否定。「でも、どこが盛り上がってるか、盛り上がってないかは分かる。それは分かる」と、観客の盛り上がり方には気付くことを明かした。

会場では、メンバーがトロッコなどに乗って客席の近くを通る演出もあり、「メインのステージから見えてない、ってするのか…。トロッコとかに乗ったら、それは一番後ろの席まで見えるよ。常時見えてるかって言われたら、それは見えてないけれども…」と話した。

これに、明石家さんま（70）が「いや、見えてるって。（ファンの）夢を壊す。かわいそうに…」とツッコミを入れ、村上は思わず苦笑い。

また、お笑いコンビ次長課長の河本準一（50）は「（客席で）寝てる人は見たくないんですけど、その人ばっかり見てしまうんですよね。『この人を何とか起こしたい』って…。見えたら嫌やから、ずっと横（相方の井上聡の方）ばかり見てる」と、逆に観客の姿が気になることを明かしていた。