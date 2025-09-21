グラビアアイドルの三田悠貴（27）が20日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。サウナに出かけた様子を投稿した。

「車でビューンといったんだ〜」と明かし、「ドラゴンサウナにハマっちゃって ロウリュ5台の熱気は身体中熱い痛い鱗大量発生 またいきたいなっ」とつづり、黒と白のボーダー柄Tシャツ姿でドリンクを飲むショットも公開した。

また、別の投稿では青のタンクトップ姿や、ピンクと水色のひもビキニ水着姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「プリティー」「可愛いすぎる」「健康的な小麦肌艶がたまんない」「ワーオ」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。