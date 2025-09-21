グラビアアイドルでタレントの岸明日香（34）が20日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。撮影で訪れた韓国での様子を投稿した。

胸元を大胆に露出したオレンジのトップスにデニム姿で、「撮影終了 何食べよっかな」「チャミスル口隠して飲むやつ憧れてましたが隠れてなかった」「お酒は強くないですが負けず嫌いです」と4コマ漫画のようなチャムスル満喫ショットを公開。「ほろ酔いやんけ！！」と自身でツッコミを入れるなど、楽しげなショットを連続でアップした。

別の投稿では「1日撮影三昧でした 可愛い衣装沢山着たよ 衣装もヘアメもかわいい！」と白いミニスカートワンピース姿での撮影ショットを披露。「日焼け止めとチークだけにしてみた」と薄化粧で搭乗する、おへそチラリコーデも公開した。韓国でのホテルの部屋で「えっとパックの貼り方はこれで合ってるかな？笑」とベッドの上でのプライベートショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「お酒呑んでるところもセクシー」「酔っても可愛すぎ」「この美貌は凄い」「色っぽい」「スタイルよすぎ」「めっちゃキュート」「オシャレ〜」「細すぎ〜」「完璧すぎます」「綺麗な女神」「エンジェル降臨〜」などのコメントが寄せられた。

岸は大阪・堺市出身。12年3月発売の「週刊プレイボーイ」で芸能界デビューを果たした。14年に初のソロ写真集を発売。22年にはデビュー10周年で30歳のアニバーサリー写真集『Culmination（カルミネーション）』を発売。20日に配信開始されたfootage限定ドラマ「都市の神聖な少女たち」に沙羅役で特別出演している。