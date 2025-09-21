大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）、大関経験者の小結高安（３５＝田子ノ浦）が幕内阿炎（錣山）を押し倒しで下し、初日を出した。取組後は「何も考えずに気持ちで取った。今日勝てたので、また明日気持ちよく相撲を取りたい」と振り返った。

大関復帰を目指すベテランは、小結で迎えた７月の名古屋場所で１０勝を挙げた。しかし８月の夏巡業では持病の腰痛により途中休場するなど、満身創痍で土俵に上がり続けている。

そんな高安は新日本プロレスのＩＷＧＰタッグ王者で、好角家のタイチ（４５）と親交が深い。「タイチさんには大関時代から応援してもらっていて、それからの付き合い。タイチさんもだいぶ年齢がいっているけど、一生懸命頑張っているので。そういう意味では僕と通じるものがあると思う」と、互いに刺激を与えあう関係だ。

主に高安は、プロレスでは新日本の試合をチェックしているという。かつて鈴木みのるが率いた「鈴木軍」にタイチが所属していたこともあり、ヒールレスラーの方が好みだ。

「（プロレスは）やっぱりヒールが楽しいし面白い。タイチさんは最近正統派（のレスラー）になったけど、気合いの入った技が好き。『くたばれ！』と言いながらたたいたり、放り投げたり。四つ組んで、投げたりもしていますよね」と熱弁した。

石井智宏とＩＷＧＰタッグ王座を保持するタイチは２８日の新日本神戸大会でＹｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＡＫＡＲ組との初防衛戦に臨む。当日は秋場所の千秋楽ということもあり、高安は「お互い千秋楽まで頑張らないといけない。（タイチから）刺激をもらいながら頑張りたい」と力を込めた。

人気プロレスラーの盟友を持つベテランが、中盤戦からの逆襲に燃えている。