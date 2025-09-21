日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）がシーズン佳境を迎える中、本塁打の代わりとばかりに「打点」を量産し始めている。

２０日のロッテ戦（エスコン）では３回一死二塁の第２打席で右前適時打。２点リードの４回二死満塁で迎えた第３打席でも、右中間へ３点適時二塁打を放って貴重な追加点を挙げた。この４打点で清宮幸の打点は「６０」に。ランキングでは本塁打、打点の二冠（３２本、８６打点）をひた走る同僚・レイエスに次ぐリーグ２位にまで浮上した。

清宮幸と言えば、鮮やかな放物線を描く本塁打が印象的だが、今季はその一発が激減。今月７日のオリックス戦（京セラ）で１０号を放ち４年連続２桁本塁打こそマークしたものの、８９試合で１５本を放った昨年と比較しても今季１２９試合で１０本は物足りない。

そんな現状もあり、本人も本塁打に関しては「やっぱり僕はホームランにはこだわりがあるので、今の本塁打の数字には満足していません。打ちたいんですけど、僕は狙って打てるようなタイプでもないので。その辺が難しいのですが…」と不満げな表情を見せる。

ただ、その不足分を補っているのが打点で、特に今季は好機でチームを勝利に導く打点を挙げている。１３日の西武戦（エスコン）では、４―４で迎えた延長１１回二死満塁から中前へサヨナラ適時打。勝負強さを存分に発揮してチームを救った。

この活躍には、普段から清宮幸に厳しい新庄監督（５３）ですら試合後「打つと思いましたよ」と目を細めて絶賛したほど。自身が探求し続ける一発は減少しているが、着々と堅実かつ勝負強い打撃を身に着け始めているのだから、今後の戦いでも期待が持てる。

２０日の勝利で首位ソフトバンクとのゲーム差は「３・５」に縮まったが逆転優勝に向けての劣勢は続く。それでも清宮幸は力強くこう話す。

「もう僕たちは勝つだけですから。ホームランも打ちたいですけど、今は本当にチームが勝てばいい。（自分が）いいところで打つのが（チームにとって）大事なこと、っていうのも分かっているので。そこは最後までしっかりやっていきたいです」

主軸打者としての存在感が日に日に増している。もしかしたらこの男が、最後の最後でチームに「奇跡」を呼び起こすかもしれない。