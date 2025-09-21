カーリング女子で２０２４年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クラブは犂儺卆吻瓩覇世審悗咾鬟廛譟爾棒犬した。

２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、２５年日本選手権覇者のフォルティウスとの三つどもえで行われた２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦（１１〜１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）は１次リーグを首位通過。決勝戦でフォルティウスに敗れるも、堂々たる戦いを披露した。スキップ・上野美優は「最後の１試合も成長のヒントを見逃さないように、一つひとつ拾い集めたい」と語っていたが、有言実行のパフォーマンスで会場を盛り上げた。

日本代表として挑んだ２４年世界選手権は３勝９敗で１１位。２５年日本選手権は１次リーグで姿を消した。チーム状況が苦しい中、韓国で開催された２５年世界選手権を現地観戦。再起への手がかりを探った。

「海外のトップチームのコミュニケーションの仕方や、作戦の取り方を実際に見ることができた。あとはアリーナアイスの状況に関する情報を収集できたので、その辺がすごく良かった」。（リード・金井亜翠香）

今季に向けてはカーリング以外の場でも、コミュニケーションを取る機会を増やした。今大会では氷上で各選手が積極的に会話。試合時はサード・上野結生が姉・美優に対して「初めて『気持ちよく投げないでね！』と言った」と独特の表現で言葉をかけるなど、明るいムードで戦い続けた。

五輪出場の可能性は消滅した。ただ、チームの平均年齢は２２・８歳。３０年にフランス・アルプス地域で実施される五輪へ、貴重な経験になりそうだ。