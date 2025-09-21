ソフトバンクは２０日のオリックス戦（みずほペイペイ）に４―５で敗れ、連勝は５でストップした。２位・日本ハムが勝利したことでマジックは「７」から変わらず。ゲーム差は「３・５」に縮まった。先発・上沢直之投手（３１）は７回３失点の粘投を披露した。

一球を悔いた。２点リードの４回一死一、二塁の局面、逆球になった変化球を若月に右翼テラス席へと運ばれた。逆転となる３ラン。右腕は「仮にホームランになったとしても、その球だったら仕方ないという球を選択するべきだった」と振り返ったが「起きてしまったことをいつまでも引きずっても仕方ない」と気持ちを切り替えた。結果的に７回を投げ切って３失点。味方が同点に追いつき、勝ち負けはつかなかった。

登板前日には元チームメイトの中日・中田翔内野手（３６）の引退試合が行われた。１０年間、ともに日本ハムでプレーをした右腕も配信で引退セレモニーの様子を視聴。「本当に（勝負強い打撃で）勝ち星をたくさんプレゼントしてくれましたし、何より強烈なキャラだったので、一緒にやっていて面白かったです」と先輩への感謝を口にした。

シーズン中盤、二軍戦での調整登板でナゴヤ球場を訪れた際には、直接言葉を交わした。「（会った時に）引退するという感じのことを言っていた。『花出せよ』と言われたので『考えときます』と返しました」と微笑ましいやり取りを振り返った。

それぞれの道が分かれるシーズン最終盤。右腕は最後まで腕を振り続ける。