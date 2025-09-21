山田涼介「ANNP」レギュラー番組決定 自身初ソロラジオ「本当に有難い場」
【モデルプレス＝2025/09/21】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、自身初となるソロラジオレギュラー番組をスタートさせることが決定。ニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が11月8日より、毎週土曜日19時〜21時に放送される。
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーな姿
2025年4月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来5年ぶりとなった単独での『オールナイトニッポン』に挑んだ山田。12年ぶりとなるソロ活動についてや、所属グループへの想いを語ったほか、ソロ楽曲からグループ楽曲まで本人選曲でオンエアし、反響を呼んだ。
特別番組終了後、またこのチームで集まりたいと語り合った山田と番組スタッフの念願が叶い、今回のレギュラー番組がスタートする。近況トークあり、リスナーとの交流あり、企画コーナーあり、と内容盛りだくさんの内容を放送する予定。土曜日の夜、笑ってゆったり過ごす、週末のご褒美時間をリスナーに届ける。（modelpress編集部）
オールナイトニッポンが決まった時はすごく嬉しかったです。リアルタイムでリスナーの方とお話しが出来るというのは特別なシチュエーションですし、自分の言葉で皆様に発信ができるラジオは本当に有難い場だと思っています。少しでも皆様の日常を色鮮やかに出来るように楽しい番組にしたいと思っているので、是非お手紙を送ってください。沢山お話ししましょう。楽しみながら頑張りたいと思います！
【Not Sponsored 記事】
◆山田涼介「ANN」レギュラー番組決定
◆山田涼介コメント
