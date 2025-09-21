スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「健康のために意識するのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:健康のために意識するのは？

・「健康のために意識するのは？」の結果は…


・1位 … 食べ過ぎ 51%
・2位 減塩 33%
・3位 低カロリー 9%
・4位 低脂肪 7%

※小数点以下四捨五入

39,168票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

低カロリー！タコライス 簡単絶品ダイエットレシピ by金丸 利恵さん


【材料】（1人分）

ご飯 150g
合いびき肉 50g
マイタケ 50g
玉ネギ 20g
<調味料>
  ニンニク(すりおろし) 少々
  ケチャップ 大さじ 1
  ウスターソース 小さじ 1
  チリパウダー 小さじ 1
  塩コショウ 適量
<トッピング>
  レタス 1枚
  プチトマト 2個
  アボカド 30g
  粉チーズ 小さじ 1/2

【下準備】

1、マイタケ、玉ネギはみじん切りにする。

2、＜トッピング＞の具材を切る。レタスは1cmの短冊切り、プチトマトは4等分に切る。アボカドは1.5cmのさいの目切りにし、レモン汁(分量外)で和えておく。

アボカドにレモン汁か酢を振りかけると、時間がたっても断面が黒くなりません。



【作り方】

1、フッ素樹脂加工のフライパンに合いびき肉を入れ、火にかける。合いびき肉から脂が出てきたら、みじん切りにしたマイタケ、玉ネギを加え、炒める。



2、＜調味料＞の材料をフライパンに加え、水分がなくなるまで、中火で炒める。



3、弁当箱に、ご飯を詰め、粗熱が取れたら、刻んだレタスを敷き(2)をかける。プチトマト、アボカドをのせ、粉チーズをかける。



(E・レシピ編集部)