健康のために意識するのは？＜回答数 39,168票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第295回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「健康のために意識するのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:健康のために意識するのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
低カロリー！タコライス 簡単絶品ダイエットレシピ by金丸 利恵さん
【材料】（1人分）
ご飯 150g
合いびき肉 50g
マイタケ 50g
玉ネギ 20g
<調味料>
ニンニク(すりおろし) 少々
ケチャップ 大さじ 1
ウスターソース 小さじ 1
チリパウダー 小さじ 1
塩コショウ 適量
<トッピング>
レタス 1枚
プチトマト 2個
アボカド 30g
粉チーズ 小さじ 1/2
【下準備】
1、マイタケ、玉ネギはみじん切りにする。
2、＜トッピング＞の具材を切る。レタスは1cmの短冊切り、プチトマトは4等分に切る。アボカドは1.5cmのさいの目切りにし、レモン汁(分量外)で和えておく。
アボカドにレモン汁か酢を振りかけると、時間がたっても断面が黒くなりません。
【作り方】
1、フッ素樹脂加工のフライパンに合いびき肉を入れ、火にかける。合いびき肉から脂が出てきたら、みじん切りにしたマイタケ、玉ネギを加え、炒める。
2、＜調味料＞の材料をフライパンに加え、水分がなくなるまで、中火で炒める。
3、弁当箱に、ご飯を詰め、粗熱が取れたら、刻んだレタスを敷き(2)をかける。プチトマト、アボカドをのせ、粉チーズをかける。
(E・レシピ編集部)
