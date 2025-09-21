◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ドジャースは前日１９日（同２０日）に１３年連続のポストシーズン進出は決まり、４年連続の地区優勝へのマジックも「４」。大谷にも２試合連続弾となる５３号にも期待がかかる。

前日１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、今季限りでの現役引退を発表した通算２２２勝の３７歳左腕・カーショーがレギュラーシーズンでの本拠地最終登板。５回途中２失点で降板すると、大谷は直後の５回裏に２１年サイ・ヤング賞左腕のレイから値千金の５２号逆転３ランを放って試合をひっくり返し、チームを勝利に導いた。ドジャース一筋１８年のレジェンド左腕の一戦でのアーチに、試合後には「勝ててホッとしている。カーショーの記念すべき日に、しっかりと勝ちで終われたのがすごく大きいなと思う」とうなずいていた。

この日のジャイアンツの先発はトウ緂威投手（２６）。昨季メジャーデビューした台湾出身の右腕で、今季はここまで７登板で２勝４敗、防御率６・４１をマークしている。今季は２６回３分の２を投げて２２失点しているが、本塁打は１本しか浴びておらず、６登板連続で被本塁打０。ドジャース戦は初登板で、大谷を含め全打者と初対戦となる。

この試合を含めて今季のレギュラーシーズンは残り８試合。大谷は前日１９日（同２０日）終了時点でチーム１５４試合中、チーム最多１５１試合に出場。５２本塁打（リーグ２位）、９８打点（同５位）、打率２割８分３厘（同９位）、１９盗塁（同１８位）、１３９得点（同１位）、出塁率・３９４（同２位）、長打率・６１９（同１位）、ＯＰＳ１・０１３（同１位）とマークしている。地区２位のパドレスには４ゲーム差をつけて地区首位を走っている。