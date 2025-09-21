

獣医病理医の筆者が今も慣れないこととは――（写真：スキップ28号／PIXTA）

飼っている動物が病気になったら、動物病院に連れていきますよね。動物病院には外科、内科、眼科など、さまざまな専門領域の獣医師がいますが、獣医病理医という獣医師がいることを知っていますか？

この記事では、獣医病理医の中村進一氏がこれまでさまざまな動物の病気や死と向き合ってきた中で、印象的だったエピソードをご紹介します。

野生動物の体表はマダニだらけ

ぼくたち獣医病理医が動物の遺体を解剖するとき、とくにそれが野生動物の場合はしばしば、病変よりも先に目に飛び込んでくるもの――それがマダニです。

マダニ（ひとくくりで「マダニ」と呼んでいますが、複数の種類がいます）は固い外皮をもつ比較的大型のダニで、人や動物に取りつき血を吸って生きます（このあとにマダニに写真があります。閲覧にご注意ください）。

吸血前はゴマ粒ほどの大きさの成虫は、最大まで血を吸うと人の親指ほどに膨らむこともあります（これを飽血といいます）。マダニが生息している場所は屋外で、森林や草地、河川敷・公園・庭園にある草むらなど、身近な環境にも潜んでいます。



気配を察知し、いっせいに這い出る

マダニは、動物が近くに来ると、その体温や二酸化炭素、振動などを感知して飛びついてきます。イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、キツネ、イタチ、ツシマヤマネコなど、 野生動物の体表には、経験上、ほぼ例外なく多数のマダニが取りついています。

したがって、野生動物の病理解剖に取りかかった際、解剖台に置いた遺体から、ぼくの気配を感知したマダニがいっせいに這い出てくることがあります。

粗びき黒コショウのように散らばる数えきれないほどの黒点……その1つひとつがマダニなのです。

獣医病理医として働き始めて20年近くになりますが、遺体からマダニの大群がザアーっと現れる光景には今も慣れません。遺体の耳の内側など皮ふの薄い部分に、吸血して膨らんだマダニがびっしりと食い込んでいることもしばしばです。

遺体を冷凍すればマダニは死滅するのですが……細胞や組織は凍結すると変性してしまうので、病理検査ではご法度です。

冷蔵でもマダニの動きは鈍りますが、死にはしないので、ぼくはとにかく、解剖台に出てきたマダニにアルコールスプレーをたっぷりかけて動きを止め、回収します。

解剖中には素肌をさらさないように、手袋、キャップ、長袖、長ズボン、白衣を着用するのはもちろん、手袋と白衣の袖の部分をガムテープでマスクするようにしています。さらに、仕事を終えて帰宅したら、お風呂に直行するようにしています。これは、病気の動物（の遺体）と接する者としては、基本の感染症対策でもあります。

人間の致死率27％のSFTS

マダニが厄介なのは、単に人を咬んで吸血するだけでなく、ウイルス、細菌、原虫といったさまざまな病原体を人や動物に感染させることです。そのなかでも近年とくに問題視されているのが、SFTS（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome：重症熱性血小板減少症候群）です。

SFTSは2011年に中国で初めて報告された比較的新しいウイルス感染症で、日本でも2012年に患者が確認されて以降、患者数は増加の傾向にあります。

2021年以降、国内では毎年100名を超える患者が報告されており、直近の2023年には134名、2024年には120名の患者が発生しています。そして、今年は8月17日までで患者数はすでに143名にのぼり、過去最多となっています。



国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトより（2025年1月31日時点のもの）

以前は西日本を中心に患者が発生していましたが、近年では東日本でも患者が見つかり、今年8月には北海道でも初めての患者が出るなど、SFTSウイルスを持ったマダニは日本全国に広がりつつあります。

SFTSの怖いところは、マダニを介してさまざまな動物に感染することです。とくに人やネコ、イヌなどに感染すると、重い症状を引き起こすことがあります。

人が発症すると、発熱、血小板減少、白血球減少、神経症状、全身倦怠感、下痢、リンパ節の腫れ、食欲不振などが見られ、その致死率はなんと27％にも達します。現時点では有効な治療法がなく、基本的には対症療法になります。現代の日本で人の致死率が20％を超える感染症というのは、相当な脅威といえます。

また、ネコの致死率は約60％、イヌでも40％以上と非常に高い一方で、感染しても無症状の動物もいます。

SFTSは、マダニに咬まれたときだけでなく、SFTSウイルスを保持した動物の血液や体液（唾液・涙）、排泄物、嘔吐物などを介しても感染します。実際に今年5月には、SFTSに感染したネコを診療した獣医師がSFTSを発症して亡くなるという痛ましい事故が起こり、ぼくたち動物医療関係者に大きな衝撃を与えました。

人間はSFTSをどう防げばいい？

すでに全国で患者が確認されている以上、日本に住むぼくたちはSFTSのリスクにさらされています。SFTSウイルスに感染しないようにするには、どうすればいいのでしょうか。

第一には、マダニに咬まれないようにすることです。

マダニは、SFTSに限らず、多くの危険な病気を運ぶ生きものであることを認識しておきましょう。マダニの活動が盛んになるのは、春から秋にかけて。キャンプや登山、紅葉狩り、キノコ狩り、やぶ払い、あるいは散歩などでマダニが生息する場所に入る際は、長袖・長ズボン・長靴下を着用し、肌を露出しないように。

明るい色の服は、付着したマダニが見つけやすいのでおすすめです。ディートという成分を含んだ虫よけスプレーも有効です。

それでも咬まれてしまった場合、マダニは返し刃のついた口器を皮ふに差し込み、セメント質の物質で固定するため、簡単には取り除けません。無理に引き抜こうとすると口器の一部が体内に残ったり、病原体を含んだマダニの体液が体内に逆流したりする危険があります。

医療機関でマダニの除去とその後の処置を受けてください。

第二には、SFTSウイルスを保持している可能性のある動物との接触を極力避けること。野生動物を触ったり餌付けしたりすることは、マダニを人に近づけ、ウイルスの媒介リスクを高めるので、厳禁です。

また、飼っているイヌやネコが具合悪そうにしているときは、すみやかに動物病院に相談しましょう。

ペットがなんらかの感染症にかかっている可能性があるとき、あるいは飼い主が体調不良のとき、家族同然に大切であってもキスをする、一緒に寝るといった濃厚接触は危険です。

飼っているイヌやネコにおける対策

先ほど述べたように、みなさんが飼っているネコやイヌにとってもSFTSは危険な感染症です。飼い主が予防してあげましょう。まず基本となるのは、マダニの駆除薬を定期的に使用することです。

そして、ネコを飼っている方は、絶対に外に出さないようにする。

これまでの報告によって、SFTSに感染したネコには「ほぼ例外なく外出歴がある」ことがわかっています。したがって、ネコにとって最も効果的な予防法は、屋内飼育の徹底ということになります。

ネコには外を自由に出歩いてもらいたいと思う飼い主もいるでしょうが、外の世界はSFTSにかぎらずネコを多くのリスクにさらします（関連記事：飼い主が切望｢泡を吹いて死んだ｣愛猫の死の真相）。

飼いネコが外から病原体を持ち帰れば、それは人間――飼い主やその家族、さらには獣医師など動物医療関係者の命を脅かす可能性がある、ということを知っておいてください。

イヌも、散歩の際には草むらに入らせないようにしましょう。

イヌを飼っておられる方は覚えがあるでしょうが、イヌを草むらで遊ばせると高確率でマダニに取りつかれます。散歩後には必ずブラッシングを行い、マダニがいないかを目でチェックしてあげてください。

正しく恐れて対応を徹底する

人と動物に共通する感染症は、SFTS以外にも数えきれないほど存在します。

獣医病理医として動物の遺体を扱うぼくは、日常的に感染症のリスクと向き合わなくてはならず、「感染しない」「人に感染させない」「病原体を外に持ち出さない」という3点を常に意識しながら、病理解剖に臨んでいます。

前述したように、手袋・キャップ・長袖・長ズボン・白衣は必ず着用。自分の手が清潔かどうかを常に確認し、少しでも遺体に触れたら「汚染された」とみなし、消毒しないかぎりはカメラや筆記具などには決して触りません。

遺体の死因が感染症である可能性が高いと思えば、警戒度をさらに上げます。ときどき自分でも「神経質すぎるかな」と思うこともありますが、SFTSのような恐ろしい感染症に対しては、「正しく恐れ、対応を徹底する」という姿勢がやはり大切なのです。

どうかみなさんも、今回取り上げたマダニが媒介するSFTSのリスクを、自身の身近な問題と受け止めて、予防に努めてくださいね。

（中村 進一 ： 獣医師、獣医病理学専門家）

（大谷 智通 ： サイエンスライター、書籍編集者）