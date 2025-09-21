

パタゴニアは地球を守るための解決策を見いだすべくさまざまな団体と協力関係を築いている。写真はオランダのグッドフィッシュ財団（写真：パタゴニア日本支社、©︎Courtesy of Good Fish）

【写真】アパレル企業がどんな「畑違い」の領域に進出しているのか？まとめて見る

華やかな部分に目がいきがちなファッション業界ですが、環境負荷の高さなどネガティブな側面も指摘されてきました。



ところが現在は、山積する課題解決に向けてサステナブルな取り組みに積極的な企業やブランドも増えています。特徴としては、ファッションという枠組みを超え、異なる領域に進出しているという点です。

その動きは、今後ますます拍車がかかっていくものと予想されますが、実際どんなことを始めているのか？ 取材しました。

パタゴニアと「リジェネラティブ・オーガニック農業」

おそらく、ファッションと農業を結びつけて考えている人は少ないでしょう。とはいえ、取り組んでいるのがパタゴニアと聞くと納得する人は多いのではないでしょうか。

2025年夏秋のパタゴニアは、ヘルシーウォーターズプロジェクトをテーマに掲げています。健全な河川や水の重要性を改めて考えるキャンペーンで、その範囲は川周辺の環境はもちろん、内外で生きる生物にまで至ります。

例えば、北海道黒松内町と包括事業連携協定を結び、朱太川流域のダムの撤去に向けたアクションを開始。それにより、サケやマスの遡上を促しています。



2025年夏秋のパタゴニアは健全な河川や水の重要性を改めて考えるキャンペーンを展開（写真左：パタゴニア日本支社、©Whole Universe Association）。パタゴニアは映像制作にも真剣に取り組む。今回は、生息環境や水温の変化に敏感な魚であることから、川の美しさの指標にもされるサクラマスが主役。『ミルクの中のイワナ』でも指揮した坂本麻人監督が今回もメガホンを握る。現在、パタゴニア各店で上映会を開催中（写真：パタゴニア日本支社、©2025Patagonia,Inc）

一方で、売上の1％を環境保護団体に寄付する〈1％フォーザプラネットプロジェクト〉に代表されるような資金面のサポートもこれまで行ってきました。そして今、より力を入れているのが農業です。

パタゴニア日本支社のマーケティング担当者は、いわばそれは自然の流れと語ります。

「最初は、クライミング時に満足できる道具がないから始めたブランド。その中で岩が荒れ始めている変化に気づきます。その流れで、自分たちの遊び場は自分たちで守らなければいけないと環境に対し自然と意識が向くようになりました」

オーガニックコットンに切り替えた訳

そして、ある出来事がより環境へと意識を向けさせられる呼び水になったとも言います。

「以前、ボストンのお店でコットン製品が納品され、それを検品している時にスタッフが体調を崩したことがありました。いろいろ調べてみると綿製品から出ているホルムアルデヒドが原因ではないかとの可能性が浮上したのです。それで、オーガニックコットンへの転換に対する機運が高まりました」



左：リジェネラティブ・オーガニック・サーティファイド・コットン・エッセンシャル・トップ ￥13,200、右：リジェネラティブ・オーガニック・サーティファイド・コットン・エッセンシャル・フーディー ￥14,850／ともにパタゴニア（写真：パタゴニア日本支社）



リジェネラティブ・オーガニック農業には、あえて土を耕さないことで土中の微生物の働きを活性化させる不耕起栽培や、異なる種類の作物を順番に栽培し土壌の栄養バランスを保つ輪作などがある（写真：パタゴニア日本支社）

パタゴニアは、1996年からオーガニックコットンへの切り替えを進め、生産者へのサポートも続けてきました。その過程の中で、さらなる理想を追い求めます。

「気候変動への憂いの中でオーガニックコットンを導入するようになりましたが、ただそれだと環境に負荷は与えませんが再生もしない。悪くはないですけど、ベストではないですよね」

そこで着目したのが、温暖化の原因にもなる二酸化炭素を溜めることができるリジェネラティブ・オーガニック農業（環境再生型農業）です。

リジェネラティブ・オーガニック農業は、化学肥料や農薬の使用を避け、土壌の健康や生態系の再生を重視する農業です。今はリジェネラティブ・オーガニック・コットンを推奨し、2030年までに全ての製品を移行させることを掲げました。

さらに、近年では“食”に対しても力を入れています。代表的なところでいうと、カーンザという多年草の作物を使用した製品です。



地中深くにまで根をおろし水や栄養素を吸収するカーンザは一般的な小麦と比較すると、タンパク質や食物繊維などが豊富（写真：パタゴニア日本支社、Amy Kumler©2025Patagonia, Inc.）



上：ロング・ルート・ヘイジーIPA ￥682／パタゴニア Amy Kumler©2025Patagonia, Inc.、下：ホワイト・アンチョビ スパイシー ￥1296／パタゴニア ©2025Patagonia,Inc.（写真：ともにパタゴニアジャパン）

「最初にカーンザを使ったビールを製作しました。カーンザは発芽して1年以内に枯れてしまう1年生植物とは違い、収穫後もそのまま残り翌年も実をつけます。

また、地中に炭素を溜め込むことで環境製造に寄与するとも。マイナスをゼロにするのではなくプラスにするのです。

ふるさとである地球を救うためにビジネスを営むというミッションステイトメントに準じ、農業を通して地球を変革していくことは自然と相対してきたパタゴニアにとってはもはや常識。アパレル業界は、素材がどうやってできているかにどこまで向き合えるかが今後は大事になってくると思います」

サプライヤーとしてエンドユーザーとつながれるパタゴニアは、消費者の意識を変える意味でも重要な存在であることを認識していると、担当者は言葉に力を込めます。

アーバンリサーチ、地方との関わりから得た可能性

1次産業へ照準を合わせるという意味では、アーバンリサーチもまた興味深い企業かもしれません。

現在、アパレル企業として国内では唯一、大阪・関西万博に出展している同社は、「未来に繋がる“すごい”をシェアする」をテーマに、ジャポニズム・スーベニア・テクノロジーの三本柱でブースを展開しています。



ブース内では、さまざまなプロジェクトをカタチにしたアイテムを展示。声の柄と銘打った鯉口シャツでは、クリエイターのISAと協業し、非物質的な“声”を生地に柄で表現することで物質化。斬新なモノ作りを提案している（写真：アーバンリサーチ）

サスティナビリティ推進部に所属する宮啓明さんは、こう話します。

「当初、出展とまではいかないまでも、なんらかの形で協力できたらと考えていました。そんな中、公募に関するお話を伺い、出展に対し前向きに考えるきっかけになりました。コロナも明け、アパレル業界としても変わっていかなければいけない、企業としても新たなチャレンジをしていかなければいけないという時に、万博はアーバンリサーチをより多く知ってもらういい機会だと感じています」

なかでも着目したいのは、三本柱の中の“ジャポニズム”です。これは、世界へ日本のよさを発信すると同時に、国内の人々に自分たちの住む国のすばらしさを再認識してもらう側面もあります。

それは、アパレル業界以外の人々とも密接に関わってきた同社ならではと言えるかもしれません。わかりやすいところでは14年ほど前の活動が挙げられます。いまだ多くの人の記憶に残る大災害、東日本大震災に見舞われた年です。

「当社も発起人企業として参加した、〈東北コットンプロジェクト〉というものがあります。津波で荒れ果てた畑を再び復活させるため、コットンをみんなで植え、そこで育ったコットンをみんなで使おうというものです。今ではファッション業界以外の地元企業も関わられています。

お金を集め寄付をする。それで助かる農家もいるかもしれませんが、結局は一過性で終わってしまう。現地の人たちはその先も生活が続いていきますから、出口のところまで僕らが関わることができれば、継続して生産者や地域を支えていける、ないしは協力していける。そこで築いた関係性が未来の財産になると考えています」



出来上がったコットンの収穫を体験できるイベントも開催。2021年にはプロジェクト発足10周年を記念し、オリジナルマスクを製作。売上の5％をコロナ禍で苦しむ人々を食で支援する団体、spoonに寄付した（写真：アーバンリサーチ）



2015年よりスタートしたアーバンリサーチ×フィッシャーマン・ジャパンプロジェクトは今年で10年目を数える。これまで製作したウェアは大きな反響を獲得し、2023年には海洋環境改善も視野にコスメも製作した（写真：アーバンリサーチ）

いい例が、〈アーバンリサーチ×フィッシャーマン・ジャパン〉プロジェクトかもしれません。その経験を経て、他分野と密接に関わっていくことで新たな可能性が生まれることが確信に変わったと言います。

「当時の担当者が震災後に石巻や気仙沼へ行った際、偶然出会った漁師さんに、漁師ウェアのカッコいいやつが欲しいから作ってと言われたらしいんです。フィッシャーマン・ジャパンとの取り組みはそこがスタート。それから約10年、水産業と連携した取り組みを続けています。

実際に漁師さんが着る服ですからプロユースのものもラインナップにはありますが、街で着たとしても遜色はない。むしろ、それ以上に価値あるものとして人に伝えたくなるようなプロダクトを心掛けました。そうすると、結果的に漁業と都市がつながるんです。このビジネスモデルが他の分野にも広がっていくといいですよね」

ほかにも、長野県の蓼科湖畔にオープンさせたキャンプ場を併設する宿泊施設、タイニーガーデンは地域の活性化やプロモーションにひと役買っているようです。



タイニーガーデンは、客室やレストラン、売店、温泉を併設したロッジのほか、コワーキングスペースやオートキャンプサイトも。新宿から電車で2時間ほどという立地も好評（写真：アーバンリサーチ）

さらに、今年の1月には長崎県壱岐市とエンゲージメントパートナー協定を締結しました。



壱岐市は昨年より“CURTURE TERMINAL, IKI”を掲げ、離島の未来とあるべき姿の体現する取り組みを行ってきた。今後は、アーバンリサーチのリソースも活用しながら、より深く、濃厚な展開が期待される（写真：アーバンリサーチ）

それらの活動を通し、宮さんは今後の業界の未来を予測します。

「最近は農業関係の方と話す時もあれば、林業の方と話す機会も得ました。アパレル企業として、地域ないしは現地のさまざまな企業と関係を築いていくことは大切と、これまでの経験から感じます。

ファッション企業が他業界の魅力を理解し、本業の中でリデザインしながらお客様へ届けることで、より国内の産業が元気になる。そういった取り組みを実施していくことは企業としても価値を高めていくことにつながるはずなので、どんどん広がっていくのではないでしょうか」

フリークス ストア、目新しい？けど原点回帰

活動の幅という点においては、フリークス ストアを運営するデイトナ・インターナショナルは注目すべき存在かもしれません。

彼らの活動を紐解いていくと、これまでのアパレルセレクトショップとは明らかに一線を画していることがわかります。

ただ、「われわれの活動に目新しさを感じる人もいるかもしれませんが、実のところ原点回帰という見方もできます」と分析するのが執行役員ブランディング本部 部長 清宮雄樹さんです。

「うちのコーポレートスローガンが、LIFE TO BE FREAK。もともと、フリークス ストアは平たく言うと自分の好きを集めたお店で、ワクワクやドキドキを誰かと共有したいという想いが原点なんです。

それを“住む”、“食べる”、“学ぶ”に転換すると、必然的にファッションという枠組みでは収まりきらなくなってくる。ビッグトレンドに乗っかってばかりですと、やがては同質化を生みます。僕らが大切にしていることは、好きという熱量です」



左：北九州市にある小倉城天守閣の再建65周年を記念し、昨秋に実施。天守閣への出展や地元出身のお笑い芸人のライブなどさまざまな企画が催された。右上：2023年に京成電鉄とタッグを組んだプロジェクトでは、“幻の駅”、旧博物館動物園前駅にてポップアップショップを開催。右下：住宅ブランドのライフレーベルとのコラボ住宅は、“つながるを楽しむ”をテーマに現在、第2弾まで発表（写真：デイトナ・インターナショナル）

だからこそ、オカルト的なYouTubeを配信したかと思えば、住宅やホテルをプロデュースしたりも。最近、とくに注目を集めたのは映画の配給・宣伝でしょうか。

「映画業界の最前線で活躍されてきた方が外部からジョインしたことで映像事業が立ち上がり、映画の配給・宣伝との2本柱で展開しています。配給のほうでは『バースデイ・パーティー』や『モーターヘッド』といった作品をこれまで取り上げてきました。とくに後者は、24時間、映画を放映し続けるというイベントを大晦日に実施しています。単に話題だからと取り上げているのではなく、カルチャーをよく理解してやっているからこそ、見る人から見ると『熱いね』となるんだと思います」



これまでに『ソウX』、『ヘル・レイザー』、『π デジタルリマスター版』など全14作品の配給・宣伝を実施（写真：デイトナ・インターナショナル）



映画に合わせ、関連する様々なアイテムも製作。都度、話題をさらっている。STARWARS EP5 ATAT TEE t-dye ￥12,100／フリークス ストア（写真：デイトナ・インターナショナル）

17年ぶりに国内で開催された『スター・ウォーズ セレブレーション』のイベントにも出展。そこで製作したコラボTがあまりにもマニアックと、海外のゲストや『スター・ウォーズ』マニアを驚愕させました。その熱量はなにも東京だけでなくローカルにまで至ります。

「全国展開しているセレクトショップは、本社を軸とし同心円状に情報や企画が各店へ広がります。そうすると、距離を追うごとに内容が薄くなってしまう傾向がある。ただ、フリークス ストアはもともと茨城の古河でスタートし、周りにいるお客様が求めるものを大事にしてきました。そのスタンスは今も根強く残っています。

各エリアの現場の方々が一定の裁量権を持っているのもそのため。ローカルでの取り組みが増えているように見えますが、そもそもその素地はあったんです。昨今の流れに乗ってやろうとすると、結果、付け焼き刃で終わってしまう。地元に根付いた企業やお店と日頃からいい関係を築いているからこそ成立できているんです」

〈着る！名店スウェット〉プロジェクトはいい例でしょう。さらに、つながりからあらゆるものを巻き込んでセレクトショップの枠を超えた活動になった例はほかにもあります。



地元の人だからこそ知っているコーヒー屋さんやパスタ屋さんをターゲットに展開する人気プロジェクト〈着る！名店スウェット〉。そのどれもが、各エリアのフリークス ストアスタッフが実際に行きつけにしているお店（写真：デイトナ・インターナショナル）

「長野県では獣害が悩みの種でした。そこで、ジビエ振興室（当時）の方と共同でジビエ肉の缶詰をふるさと納税の一環として販売しました。その過程で出会ったのが長野の農政部の方。耕作放棄地の課題に悩まれているようで、それをどうにかしたいという想いを聞きました。

その時、たまたま東京のみんな電力さんから再生可能エネルギーを若者に啓蒙したいというご相談もいただいていたんですね。これをうまく結びつけたら何かできるのでは、というところから始まりました。

再生可能エネルギーを求めてくれた人たちからの利用料金の一部をNPOへ譲渡。そこでNPOが耕作放棄地になっているところを耕し生み出した商品を、地元の名産として全国に販売しました。

それがこのシナノポップ。話としては複雑そうに聞こえますが、消費者としては単純に『このポップコーン、美味しい！』でいいんです。食べていく中で実は、というところに気付いてもらえればいい。再生可能エネルギーとは、というところから話すとみんな構えてしまいますから」



左：鹿肉を使ったカレー缶詰。リンゴ（甘口）、バターチキン（中辛）、カシュー（辛口）の3種類を製作。ジビエフリーク ￥780／フリークス ストア 右：フリークス ストアが手がける再エネプロジェクト「フリークス電気」と長野市を拠点に活動をするNPO法人「シナノソイル」のコラボ。耕作放棄地を有効活用した長野県産のポップコーン用とうもろこしを活用（写真：デイトナ・インターナショナル）

昨今、ファッションシーンの変化や市場の変化を肌で感じていると清宮さん。その中でアパレル企業のみが何かをするのではなく、多くの人とスクラムを組んでやることが大切と説きます。

アパレル業界の限界と可能性

近年、ファッションの枠組みを飛び越え、さまざまな団体や人々とつながりながら幅広い展開を見せ始めているアパレルセレクトショップ。その活動を通して感じるのは、アパレル業界の限界と可能性です。洋服を仕入れる、作って売るといったこれまでのビジネスモデルからの脱却は、単にサステナブルが叫ばれる昨今への対応策だけにとどまりません。

これまでファッション畑で培ってきたセンス、カルチャー、多面的な見方などがあらゆる方面で活用でき、それがまた新たなイノベーションやカルチャーの発展を促すカンフル剤となりうることを示しています。それらを念頭に各ブランド、各セレクトショップと向き合ってみるのも面白いかもしれません。

（菊池 亮 ： エディター・ライター）