10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。本日、本編映像を初解禁！

本作は、現代の様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。

冒頭から「俺たちの恋と革命です！」と叫ぶのは、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）。彼は、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）に恋をする。

しかし、不器用で情に厚い玄一は次々と思いもよらぬ行動に。出会ったばかりの索へ「家を買うってどうですか？」と提案するも、「近づかないでもらっていいですか？」とあっさり突き放されてしまい、2人の関係は早くも“最悪モード”に…？果たして、この恋の行方はどうなるのか!?

そんな玄一の前に現れたのは、訳ありのトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）。映像には、3000万円で“親を買う”ことを決意した彼女と玄一がアイスを片手に歩く姿も映し出されており、全く接点のなかった2人が予想外の形で交わり始めることを予感させる。

さらに、田中直樹、井之脇海、渋谷凪咲、大谷亮平、坂井真紀、光石研、麻生久美子ら個性豊かなキャストも続々登場。日常の温かさとクスッと笑える瞬間が散りばめられ、笑って泣いて、また笑える――奇妙なホーム＆ラブコメディの幕開けを予感させる映像となっている。

「ぼくたちん家」初回は10月12日（日）よる10時30分より放送開始。キャストの役柄・出演決定時のコメントもホームページ（https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/）にて公開中！

◆イントロダクション

心優しき一人のゲイが、恋をした。

ちょっと不器用で、やたら情に厚い男・波多野玄一。50歳。

「人間は恋と革命のために生まれてきたんです！」

その胸をふるわせたのは、中学教師の作田索。38歳。

だけど彼は、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイ。

「恋なんていらない。革命はずっと“不革命”。僕の人生は、まだズッポリ模索中ですから」

それでも玄一は、あきらめない。

「だったら…“家”、買いませんか？2人の名義で。別れるのが死ぬほど面倒になるように。“家”を、僕たちの“かすがい”にするんです！」

恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診--

真剣すぎて、どこかバカ。だけど本気。

そんな2人の前に現れたのは、15歳の少女・楠ほたる。

トーヨコに入り浸る訳アリ少女が、大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

恋も人生も、ままならない。

でもそれでも人は、誰かと関わってしまう。

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 10月12日スタート 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

