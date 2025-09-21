「ヴィルツではなくエンドウだろ」リバプールはダービー勝利で開幕５連勝も、後半は劣勢…遠藤航の出番なしに現地ファンは怒り！「彼を使えば問題は解決する」「スロットはエンドウを忘れたのか？」
現地９月20日、プレミアリーグ第５節で日本代表MF遠藤航が所属するリバプールがエバートンとホームで対戦。２−１で“マージーサイド・ダービー”を制して開幕５連勝を飾った。
遠藤がベンチスタートとなったリバプールは、序盤からボールポゼッションで優位に立つと、開始10分にライアン・フラーフェンベルフが技ありボレーを決めて先制点をゲット。さらに29分には、フラーフェンベルフのパスを受けたユーゴ・エキティケが追加点を奪い、２点リードで前半を終える。
しかし後半に入ると流れが一転。58分にイドリサ・ゲイエのゴールで１点差に詰め寄られると、その後もエバートンの反撃を受けて押し込まれる場面が少なくなく、結果的に勝利はしたものの、ヒヤヒヤする試合展開だった。
そのため、現地のリバプールファンからは、昨季はクローザーとして活躍した遠藤を起用しなかったことに対して、以下のような不満の声が上がっている。
「エンドウがピッチに立つためには何をすればいいんだ？」
「スロットはエンドウを忘れたのか？」
「彼を使えば問題は解決する」
「最後の10分で彼を起用しなかったことに驚いた」
「ヴィルツではなくエンドウだろ」
「サラーを下げてエンドウを投入すればよかった」
「お願いだから彼を出してくれ！」
「エンドウを必要としている」
これで公式戦３試合連続出番なしとなった日本人MFの出場を望む意見は多いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
