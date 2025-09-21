ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

雨の日も安心の撥水仕様！軽量で多収納な【アネログランデ】のリュックがAmazonでいまお得！

可愛らしいフォルムと優しいカラーで、あらゆるシーンで使えるベーシックなアイテム。驚くほどの軽さで、強撥水のため雨の日でも安心。ポケット数も豊富なA4サイズ、背面にはセキュリティーポケット付きで安心。リュックのショルダーベルトが垂れない仕様になっているので、トートで持つときにショルダー紐が地面につかない。

軽量わずか410gで長時間背負っても負担が少なく、日常使いに快適なリュックである。

撥水加工が施されており、急な雨でも安心して持ち歩ける頼れる仕様となっている。

A4サイズがすっきり収まり、10個のポケットで荷物を効率的に整理できるのが特徴である。

ショルダーベルトが垂れない工夫が施され、トート持ちでもすっきりと使える実用的な設計である。