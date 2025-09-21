A4対応のスマート収納で快適に使える！通勤通学からお出かけまで大活躍【アネログランデ】のリュックがAmazonで販売中！
雨の日も安心の撥水仕様！軽量で多収納な【アネログランデ】のリュックがAmazonでいまお得！
可愛らしいフォルムと優しいカラーで、あらゆるシーンで使えるベーシックなアイテム。驚くほどの軽さで、強撥水のため雨の日でも安心。ポケット数も豊富なA4サイズ、背面にはセキュリティーポケット付きで安心。リュックのショルダーベルトが垂れない仕様になっているので、トートで持つときにショルダー紐が地面につかない。
軽量わずか410gで長時間背負っても負担が少なく、日常使いに快適なリュックである。
撥水加工が施されており、急な雨でも安心して持ち歩ける頼れる仕様となっている。
A4サイズがすっきり収まり、10個のポケットで荷物を効率的に整理できるのが特徴である。
ショルダーベルトが垂れない工夫が施され、トート持ちでもすっきりと使える実用的な設計である。
