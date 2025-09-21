東京女子プロレスは20日、東京・大田区総合体育館で「WRESTLE PRINCESS 6」を開催した。夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」初制覇を果たした渡辺未詩が、プリンセス・オブ・プリンセス王者・瑞希との激闘を制し、9カ月ぶりに同王座を奪還した。渡辺は10月18日、後楽園ホールで愛野ユキの挑戦を受ける。

渡辺はイッテンヨン（1月4日）、後楽園で瑞希に敗れ王座陥落。新王者となった瑞希は辰巳リカ、山下実優、荒井優希を破りV3に成功し、これが4度目の防衛戦。渡辺はトーナメント優勝の実績を引っ提げて、王座返り咲きに挑んだ。

前半はレスリングの攻防でしのぎを削った。瑞希が旋回式ダイビング・クロスボディを放てば、渡辺はパワーあふれるショルダータックル連発。渡辺がジャイアントスイングを狙うも、瑞希がなんとか回避。エプロンでエルボーのラリーから、瑞希が変型キューティースペシャルで投げる。すかさず瑞希は場外の渡辺めがけてダイビング・フットスタンプ。リングに戻ると、後頭部にダイビング・フットスタンプを決めた。さらに瑞希は腕極め式フェースロックで締め上げるもエスケープ。エルボー打ち合いから、渡辺がダブルハンマー連打。瑞希の渦飴をキャッチした渡辺は胴を抱えて、まさかの変型ジャイアントスイング。瑞希が再びフェースロックに入ると、そのまま持ち上げた渡辺はコーナーに上がり、雪崩式パワースラム一閃。瑞希は投げ捨てキューティースペシャル、渦飴もカウントは2。さらに瑞希は胸元にダイビング・フットスタンプを繰り出し、キューティースペシャルへ移行しようとするも、切り返した渡辺はティアドロップ。レーザービームから、旋回式ティアドロップを決めて3カウントを奪取した。

未詩は「瑞希さん、こんなにやさしくて、周りが見れて、引っ張ることもできる。完璧なプリンセスはほかにいないくらい憧れるし、尊敬している人です。瑞希さんがより強く輝かせたベルトを獲ることができて。私ももっとこのベルトをキラキラにさせます。夏の期間、熱い思いで勝って、勝って、勝ち抜いて、夏の終わりでこのベルトに触れることができました。明日から秋なので、秋、冬、春、夏とずっとたくさん防衛できるように、キラキラのプリンセス・オブ・プリンセスとして輝いていきます！」と歓喜。

ここで、第6試合のタッグ戦で山下実優から殊勲の星を挙げた愛野がリングイン。「未詩、すごかった。私は未詩のことを同期のライバルのような存在と思ってたけど、気付いたら遠く感じてた。でも私はまだ自分をあきらめたくないんだ。チャンピオンになって、もっといろんな人と熱い戦いしたい。そのために、まずは未詩と熱〜い試合を、そのベルトを懸けてしたい」と挑戦表明。渡辺も「私ももっと熱いユキさんが見たいです。秋も熱くするプリンセスになるから。このベルトに10月18日、私の目の前に立ってください」と受諾し、決戦の場を10・18後楽園に指定した。

最後に渡辺は「東京女子って、素敵なところだといのうをもっと広めていきたい。もっと高みを目指したい。東京女子を世界一の夢の国に私がさせます。東京女子プロレスに、私たちに付いてきてください！」と締めくくった。

バックステージで渡辺は「（瑞希さんは）本当に憧れるくらい尊敬してます。その瑞希さんから勝つことができたから、私はもっと突き進んでいけるチャンピオンになれるように。東京女子は世界で一番のテーマパークになれるくらい、世界で一番の夢の国になれるくらい、素晴らしいものだと思ってます。命を懸けて、東京女子をみんなの世界一にさせていこうと思います」と決意表明。同団体では来年3月29日に2年ぶり3度目の両国国技館への進出が決まったが、「私が最初にこのベルトを持ったのが前回の両国。いつかこのベルトを持って、この場に立ちたいとはるか昔から思ってたことで。絶対に両国まで持って、そこから先も防衛し続けたいと思ってます」と王者として両国の大舞台に立つことを宣言した。

▽プリンセス・オブ・プリンセス選手権30分1本

＜王者＞●瑞希（22分58秒 片エビ固め）渡辺未詩○＜挑戦者＞

※旋回式ティアドロップ。瑞希が4度目の防衛に失敗、未詩が第16代王者となる。