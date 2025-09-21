◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子4×400mリレーの予選が20日に行われ、日本は決勝にわずか“0秒04届かず、予選敗退となりました。

2組目に登場した日本は、1走の中島佑気ジョセフ選手が流れをつくり、佐藤風雅選手、吉津拓歩選手、今泉堅貴選手とつなぐと、2分59秒74の日本歴代4位のタイムでフィニッシュ。しかし、ラストで5着のポルトガルに抜かれ、組6着となり、その差“0秒04”届かず、涙をのみました。

1走を走った中島選手は、個人の400mで日本勢34年ぶりの決勝進出を果たし、6位入賞。

中島選手は、「疲労はあったんですけど、ここまで来たらやるしかないですし、個人としても3本安定していたので、そこに関してパフォーマンスが崩れるという心配はなかったです」と振り返ります。

日本は昨年のパリオリンピックで2分58秒33のアジア記録で6位。世界選手権では2022年のオレゴン大会でメダルに肉薄する4位に入り、オリンピックを通じて初のメダルに期待がかかっていました。

中島選手は「僕が1走としてしっかりリードを取って1走以降、今回前半先行型という戦略で挑んで、ラップタイムをみても、悪くはないんですけど、(個人で)決勝に行っていない選手に負けていたので、そういったところで物足りなかったな」と話し、「今は現実を受け止められない。こんなに多くの方々に見に来ていただいて、明日のレースでメダルを取るところを見せたかったので全部ふがいない思いでいっぱいです」と落胆した様子でした。