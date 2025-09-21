第105回全国高校ラグビーフットボール大会大阪府予選が21日、各会場で開幕する。大阪第2地区では、今春にラグビー部を新設した履正社が1回戦で茨木と対戦する。チームを束ねるSO浮田圭悟主将（1年）は「緊張はあまりなく、1期生の1年生だけで臨む（15人制では）初めての公式戦なので、ワクワクしています」と言葉に力を込めた。

高校野球や高校サッカーの強豪として知られる履正社。2019年夏の甲子園大会は井上広大（阪神）を擁して全国制覇を果たした。サッカー部も全国大会の常連で、22年のW杯カタール大会日本代表FW町野修斗（ドイツ1部ボルシアMG）らを輩出している。

関係者によると、ラグビー部は13年度まで存在していたが、部員不足の波にあらがえず、いったん活動を終えていた。だが、W杯での日本代表の活躍を受け、ラグビーの教育的価値を見直す議論が学内で高まり、新しい指導者を迎えて強化を目指す方針が23年秋までに固まった。

さまざまな準備を経て25年春、ヘッドコーチ（HC）に鈴木康太氏（44）を迎えた。ラグビー部の設立理念は（1）真のリーダーシップとフォロワーシップをグラウンドで学ぶこと（2）競技力と言語技術を磨き、世界中に友だちをつくること（3）人と世代をつなぐ普遍的なクラブ文化を醸成すること。かつてのラグビー部とは理念や取り組みが異なるため、「新設」という形で再スタートを切った。

鈴木HCは日生学園二（現青山）、国士舘大出身。大学卒業後、ニュージーランド留学を経て04年8月にクボタ（現リーグワン東京ベイ）入りし、日本の最高峰リーグでプレーした。主にLO、FL、No・8で活躍し、16年3月に現役引退。17年4月から八千代松陰高（千葉）に専任教諭として赴任し、25年3月まで保健体育科教諭、ラグビー部ヘッドコーチを務めた。

ことし4月に集まった新入部員はFW10人、BK9人の計19人。夏の菅平合宿を経ても誰ひとり欠けることなく、さらに新入部員1人も加わり、現在20人の1年生が箕面市内の人工芝グラウンドで鍛錬に励む。21日に控える茨木との初戦。鈴木HCは「一つひとつの積み重ねを試合で出せるか。やってきたことしかできない。（ラグビー部の）1期生で頑張ろうと思って入ってきた子どもたち。その思いをグラウンドで見せてくれると思う」と期待を寄せた。

常翔学園、東海大大阪仰星、大阪桐蔭、関大北陽、大阪朝鮮高など強豪ひしめく全国屈指の激戦区大阪。履正社が部の歴史に新しい1ページを記す戦いがいよいよ始まる。

▼履正社高等学校 大阪府豊中市にある1922年創立の私立校。硬式野球部は2014、17年選抜大会で準優勝、19年夏の甲子園大会で優勝。山田哲（ヤクルト）や24年度シーズンで現役引退したT―岡田（オリックス）ら多くのプロ野球選手を輩出。サッカー部や女子硬式野球部も全国レベル。