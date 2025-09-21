巨人３―１広島（セ・リーグ＝２０日）――巨人は二回、岡本のソロで先制。

同点の四回に浦田の適時打などで２点を勝ち越し、６投手の継投で逃げ切った。広島は中村奨のソロによる１得点にとどまり４連敗。

◇

初めて上がった東京ドームのお立ち台で、巨人の浦田が胸を張った。「気持ちでは、誰にも負けないように心がけてきた。気持ちでいけて良かった」。気迫を乗せたような一打で貴重な追加点をたたき出し、勝利の立役者となった。

１―１に追いつかれた直後の四回だ。二死満塁からリチャードの押し出し死球で勝ち越し、打席が回った。森の１４５キロを短く持ったバットでコンパクトに振り抜く。打球が二遊間を破ると、ガッツポーズを作ってほえた。「悔しい思いしかしてなかったので、ファームに落ちてから、ずっとやり返そうと決めていた」

ドラフト２位ルーキーは開幕を一軍で迎えたものの、２度の二軍落ちを味わった。ファームで地道に打撃の確実性を磨き、特守では土にまみれた。二軍戦の９１試合で打率２割８分、１６打点、２０盗塁。吉川ら内野手陣の故障もあり、１３日に再昇格のチャンスが巡ってきた。

６試合続けて８番二塁で先発出場。２安打２四死球の前日、阿部監督が「すばらしかった」と評価したのは、同点の四回二死一塁で選んだ四球だった。セーフティーバントを試みて相手を揺さぶり、ファウルで粘った末の出塁が、山崎の勝ち越し打につながった。

この日の勝利で、巨人のクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出が決まった。３戦連続の複数安打をマークした２３歳の新人に、指揮官は「持ち味を出そうと思ってやっている姿が見える。継続してほしい」と期待をかける。「先のことは考えずに、１試合１試合、大事に戦っていきたい」と浦田。持ち前のハッスルプレーを貫くつもりだ。（浜口真実）

巨人・阿部監督「ファンの皆さんも（ＣＳファーストステージを）東京ドームでやるのを望んでいるでしょうから、何とか期待に応えられるように、（２位を目指し）最後までやりたい」