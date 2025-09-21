お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（39）が16日放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（火曜午後9時）に出演。飛行機の女性客室乗務員から電話番号を渡された話を披露した。

この日、同番組では大韓航空副社長の女が、機内におけるナッツの提供方法に激怒し、機体をUターンさせるなどした通称「ナッツリターン事件」などを扱った。

その流れで、MCの笑福亭鶴瓶から「飛行機にまつわる驚いた話」を聞かれた澤部は「（自分が）テレビ出始めのころぐらいですかね、お仕事で飛行機のって、（客室乗務員が）お水くれるじゃないですか。“ありがとうございます”って受け取ったら、その紙コップの下に一緒にメモみたいな（紙があった）。“うわぁ〜！”って（驚いてメモを）見たら、本当に電話番号と…」と話し、機内の女性客室乗務員から電話番号が書かれたメモを渡されたことを振り返った。

そして「“ダマされんのか？これ”（と思って）。水飲んで、（紙コップの中に）メモ入れて、ぐーっとして（紙コップを握って潰して）、また通ったその人に渡して…」と結局紙コップごと返してしまったことを説明し、「だから“コップリターン事件”ですよね」とオチをつけていた。