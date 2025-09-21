阿部寛、エンジニアだった父が今年7月に98歳で他界 現在の原動力も明かす
俳優の阿部寛が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
阿部寛 ＝テレビ朝日提供
この日のゲストは、同番組に8年ぶりの登場となる阿部。ドラマに映画にCMにと大活躍の阿部だが、「とにかく走る」「メイクに3時間以上かかる」役など肉体的に大変なことも多いという。しかし「自分の体を使って表現したい」という欲が今の原動力だと話す。
大学在学中にモデルデビューしたことがきっかけで芸能界へと進んだが、大学は理工学部卒の理系。阿部の父はダンプカーを作るエンジニアで、父にしかできない技術で世界で活躍する車を造っていたそう。
父は転落事故で大けがをしてからリハビリを兼ねた散歩を日課にしており、時折一緒に散歩したことは良い思い出だったと話す。そんな父は今年7月に98歳で他界。家族みんなが病院に駆けつけ話をしているなか静かに息を引き取ったという。
