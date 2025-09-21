加藤シゲアキ、“大ヒット映画”から受けた影響「数珠つなぎで興味を…」
NEWSの加藤シゲアキが17日、都内で行われたテレビ朝日の新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』(10月6日スタート 毎週月曜23:15〜23:45)の囲み取材会に、DOMOTOの堂本光一とともに登壇した。
加藤シゲアキ
同番組は、堂本と加藤がMCを務める総合エンタメ案内番組。“世界の知られざるエンタメSHOW”を徹底調査し、舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。
取材会では、エンタメの楽しさを伝える同番組にちなみ、「最近興味のあるエンタメ」についての質問も。エンタメに関して自身を“雑食”と表した加藤は、「小説はもちろんですが、僕は映画も好きで1日休みになったら映画を観に行きます」と映画好きの一面をのぞかせる。
さらに、大ヒット中の映画『国宝』を挙げ、「僕もあまり歌舞伎に触れたことがなかった。これまでも映画に触れたことによって、違うものにも数珠つなぎでいろんなことに興味を持ってきたので、歌舞伎も敷居が高いイメージがあって、きっかけがなかったんですが、行ってみたいと思いました」と影響を受けたことを明かした。
