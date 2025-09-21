髪型迷子の【40・50代】集まれーーッ！ まるっとマネOK♡「おすすめトレンドヘア」

髪型選びに迷ったときにオススメなのが、今っぽさと季節感を取り入れた「トレンドヘア」。動きやシルエットの変化でぐっと印象を変えて、おしゃれ度をアップさせましょう！ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、この秋おすすめのトレンドヘアをご紹介します。

こなれ感抜群！ ニュアンスのあるマッシュウルフ

最初にご紹介するのは、元々のクセをそのまま生かしたマッシュウルフです。ムース仕上げにすることで、オイルやバームとは異なるニュアンスが出て、柔らかく今っぽい雰囲気に。無造作に動く髪が抜け感を演出しながら、ベージュ系の柔らかなカラーで季節感をプラス。程よくこなれ感のある、大人のカジュアルスタイルです。

アッシュベージュのくびれミディで大人っぽく

続いては、やりすぎない自然なシルエットが魅力のくびれミディ。毛先をラウンド気味に整えることで、まとまり感と柔らかさを両立しています。カラーは透け感のあるアッシュベージュ。透明感が出ることで軽やかに見え、髪全体にも清潔感をプラス。上品でありながら今っぽさを感じられるスタイルです。

大人可愛く魅せるミニボブ

ミニボブは、大人可愛い雰囲気を作りやすい王道スタイル。トップをふんわりと仕上げ、ベースをぱつっと切りそろえることでシルエットにメリハリが出ます。透け感のあるグレージュを合わせると、肌なじみも柔らかく上品に映えます。シンプルながらもトレンド感をしっかり取り入れられるのが魅力。

ショートウルフなら、カジュアル & ヘルシーに

最後にご紹介するのは、無造作感のあるショートウルフ。ふわっとした動きで大人のかっこよさを引き立てます。ヘルシーなオレンジベージュを重ねると、肌のトーンを明るく見せながら軽快な雰囲気を演出。ナチュラルとモードの中間を楽しめるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nodiss_miuk様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里