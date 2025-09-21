野良猫が子猫を運んできた！

英国コーンウォールで、赤ちゃん猫3匹を「安全な場所」へ運んだ直後に、交通事故で亡くなった野良猫が見つかりました。

猫の保護団体「Cats Protection」によると、この猫は子猫を連れて住宅に迷い込み、台所の床に子猫を置くと立ち去りました。その後すぐ2匹目が運ばれ、のちに3匹目の子猫も連れてきました。しかし数日後、交通量の多い道路で車に轢かれて亡くなっているのが発見されたのです。

Jane Tamblynさん（67歳）は野良猫が自宅に2匹の子猫を連れてきたことに気づき、すぐにCats Protectionへ助けを求める連絡をしました。

同団体によると、子猫たちは生後5、6週間ほど。まだ数匹いるのではないかと危惧されます。そこで母猫がまた戻ってこられるよう、Janeさんが数日間だけ、自宅で子猫を預かることにしたのです。

その後母猫は3匹目の子猫を連れて戻ってきました。でも、その後に悲劇が起こったのです。

母猫が交通事故で亡くなる

「施設に猫たちを連れて行く予定の日、母猫はうちの外でご飯を食べていました。それから突然小道を上がっていき、そのまま立ち去ってしまいました。でもその日に息子が家の前の道で野良猫が死んでいるのを見つけたのです」とJaneさん。

そこで彼女は、猫の遺体を自分たちの敷地のリンゴ果樹園に埋葬しました。そして孤児になった3匹の子猫を同団体の施設へと連れて行きました。

しかし驚いたことに、その数日後に4匹目の子猫が自力で裏口にやって来たのです。現在は4匹とも同じ施設で保護されています。

Janeさんは、子猫を見つけたときは「感激した」と話しています。

「母猫は、危険を冒して子猫たちを交通量の激しい道路の向こう側まで1匹ずつ運んできました。本当に奇跡です。さらに4匹目の子猫はすごく勇敢で、母がいなくなった状態で生き延びたうえに、本能に従ってうちを見つけて、たどり着くことができたのですから」と彼女。

施設で保護され、すくすく成長中

4匹目の猫はSquirrelと名付けられました。他のきょうだいとともに獣医師の診察を受け、みんな健康な子猫であることがわかりました。残る3匹の名前はそれぞれBadger、Rabbit、Foxです。

同施設で里親・福祉部門アシスタントを務めるCiaran Brookes-Whyteさんは「母猫が子猫たちを安全な場所に連れて行こうと大変な努力をし、そのあとで事故で命を落としてしまったのは、本当に悲しいことです」と話しています。

でも子猫たちは、母からもらった新しいチャンスを生かして、幸せな猫生に向かって歩みを進めていくことでしょう。

