SNS投稿が反響

米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地でジャイアンツと対戦する。前日の同カードでは今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手が先発登板し、6-3で勝利。先発出場した大谷翔平投手は、今季52号となる逆転の3ランを放った。試合後、インスタグラムに公開された1枚に反響が広がっている。

敬意と感謝を捧げた。試合後にインスタグラムのストーリーを更新。5枚の写真が並んだ中で、前日に今季限りでの引退を発表し、この日がレギュラーシーズン本拠地最終登板だったカーショーと、ベンチで抱き合う写真が添えられた。

ドジャース一筋で功績を残したカーショーとの絵になる1枚は瞬く間に反響が広がり、ネット上の日本人ファンを感動させた。

「めちゃくちゃいい写真」

「お互いリスペクトし合える関係！」

「どっちもレジェンド、これから大谷君が引っ張ってくれ」

「カーショー選手、大谷選手ともにいい写真だ」

ドジャースは13年連続のポストシーズン進出が決定。ナ・リーグ西地区優勝マジックは「4」となった。



（THE ANSWER編集部）