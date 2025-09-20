Stellantisジャパン株式会社は、7人乗りミッドサイズSUV「Jeep® Commander（ジープ コマンダー）」をベースにした限定モデル「Jeep® Commander Trail Edition」を2025年10月4日から全国の正規ディーラーで150台限定発売する。

同モデルは、ブラック＆グレー基調のボディにレッドのアクセントを施し、専用バッジやカモフラージュ柄プリントを採用することで個性的なデザインを実現。価格は599万円（税込）となる。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、ジープの7人乗りミッドサイズSUV、Commander（コマンダー）の限定車「Jeep® Commander Trail Edition（ジープ コマンダー トレイル エディション）」を、10月4日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて、150台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、5,990,000円（税込）です。



ベースとなるCommanderのLimited（リミテッド）グレードは、多彩なシートアレンジを可能とする3列シートを備えたミッドサイズのSUVです。水平方向にヘッドライトと一体化した、ジープ伝統の7スロットグリルをはじめとして、スタイリッシュなボディラインや上質な素材で仕上げた美しいインテリアの各所にモダンなデザインが施されています。また、先進のパワートレインや運転支援機能を搭載。タウンユースからアウトドアまで、現代の多様なニーズに応えるモデルとして、幅広いユーザーから人気を集めています。



このたび登場する限定車Trail Editionを特別にするのは、既存色「ブリリアントブラッククリスタルP/C」のブラック＆グレーを基調としたボディに鮮やかに映える、レッドのアクセントです。

特に、フロントフェイシア下部（フロントバンパー下部）に施されたレッドアクセントは、道行く人々の注目を集めることでしょう。また、従来のクロームアクセント部位に、本限定車専用の「ニュートラルグレー」と「グロスブラック」を採用して、リアには、カモフラージュ柄にレッドの「TRAIL」文字が際立つ専用バッジを装着しました。落ち着いたブラック＆グレーの装いにレッドのアクセントの効いた、個性的なデザインです。

インテリアにもそのこだわりを込めました。レッドのトリム、そしてTrail Edition専用のブラックカモフラージュ柄プリントで、インストルメントパネルにレッドとブラックの配色を取り入れています。細部にまで丁寧に仕上げられたエレガントなデザインとコントラストの効いた配色で、限定車ならではの特別な一台です。



また、Trail Editionの世界観をさらに際立たせるアイテムとして、カモフラージュ柄のボンネットデカールをアクセサリーとして用意しました。

＜従来のクロームアクセント部位に「ニュートラルグレー」と「グロスブラック」を採用＞

＜レッドとブラックのインストルメントパネル＞ ＜ブラックカモフラージュ柄プリント＞

＜専用TRAILバッジ＞ ＜アクセサリーのボンネットデカール＞

「Jeep® Commander Trail Edition」に搭載された特別装備は以下の通りです。

＜エクステリア＞

・グロスブラックドアミラー

・ニュートラルグレーアクセント付グロスブラックフロントグリル

・ニュートラルグレーアクセント（サイド、リア）

・レッドカラー フロント下部フェイシア アプリーク

・グロスブラックウインドウモールディング

・ブラックルーフレール（ニュートラルグレーアクセント付）

・ニュートラルグレー Jeep®, 4×4 バッジ

・ブラック／ニュートラルグレー COMMANDERバッジ

・TRAILバッジ

・18インチアルミホイール（グロスブラック）

＜インテリア＞

・革巻きステアリング ホイール（レッドステッチ、アクセント付）

・レッド／ブラックインテリアアクセント

・レッド／ブラックステッチ入り合成皮革シート

詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.jeep-japan.com/special_models/jeep_2025_Commander_Trail_Ed.html

Jeep®について

Jeep®（ジープ）は、「自由」「冒険」「本物」「情熱」というブランドバリューを体現する、アメリカ発祥の本格SUVブランドです。都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応するモデルをラインナップに揃え、世界中で愛され続けています。そのルーツは1941年、高い耐久性と優れた走行性能を備えた車両の開発にあり、「どこへでも行ける、何でもできる（Go Anywhere. Do Anything）」の精神を今日に至るまで貫いています。

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社