『ぼくたちん家』心優しきゲイ（及川光博）、恋の告白？ 「俺たちの恋と革命です！」本編映像解禁
10月12日スタートするドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、本編映像が初解禁となった。主人公の心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）が、偶然出会った中学教師・作田索（手越祐也）に恋をし、「俺たちの恋と革命です！」と叫ぶ場面などが捉えられている。
【動画】果たして、この恋の行方はどうなる？ 『ぼくたちん家』本編映像
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
解禁となった映像の冒頭から「俺たちの恋と革命です！」と叫ぶのは、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）。彼は、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索（手越）に恋をする。
しかし、不器用で情に厚い玄一は次々と思いもよらぬ行動に。出会ったばかりの索へ「家を買うってどうですか？」と提案するも、「近づかないでもらっていいですか？」とあっさり突き放されてしまい、2人の関係は早くも“最悪モード”に…？ 果たして、この恋の行方はどうなるのか？
そんな玄一の前に現れたのは、訳ありのトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）。映像には、3000万円で“親を買う”ことを決意した彼女と玄一がアイスを片手に歩く姿も映し出されており、全く接点のなかった2人が予想外の形で交わり始めることを予感させる。
さらに、田中直樹、井之脇海、渋谷凪咲、大谷亮平、坂井真紀、光石研、麻生久美子ら個性豊かなキャストも続々登場。日常の温かさとクスッと笑える瞬間がちりばめられ、笑って泣いて、また笑える奇妙なホーム＆ラブコメディーの幕開けを予感させる映像となっている。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて10月12日より毎週日欧22時30分放送。
