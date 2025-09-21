◆パ・リーグ 日本ハム８×―７ロッテ（２０日・エスコンＦ）

新庄剛志監督（５３）率いる日本ハムが今季１０度目のサヨナラ勝利でソフトバンクの優勝に待ったをかけた。７―７の９回２死二塁、代打・浅間大基外野手（２９）が左中間へサヨナラ適時二塁打を放ち劇勝。敗れた１位・ソフトバンクとのゲーム差を３・５に縮め、奇跡の大逆転Ｖへ踏みとどまった。

ベンチを飛びだし、右拳を下から突き上げた。新庄監督は、帽子の上にあったサングラスを落下させるほどのガッツポーズで喜びを爆発させた。今季１０度目の劇勝。「いや〜勝つしかないからね。勝って良かったです」と、珍しくシンプルな言葉で勝利をかみしめた。

この日の打順は、折れたバットが頭部に当たり離脱中の八木打撃コーチに代わり、ベンチ入りしている横尾２軍打撃コーチが考案。１番に万波、２番にレイエスを入れる“重量打線”で１６安打８得点の猛攻を見せ、「つながってつながって点数を取りたい感じ。いい打線を組んでくれました」と称賛した。球場入りした際に、急きょオーダー表を渡されたという横尾コーチは、「モーレ（レイエス）が２番だったら万波と勝負せざるを得ない」と打順の狙いを明かし「バッティングコーチらしい打順が組めた」と笑顔を見せた。

勝ったものの、手放しでは喜べない。今季最多の４失策。７回は二塁、遊撃と内野手の連続失策で同点に。最下位を相手にミスが絡み、一時５点あったリードを追い付かれた。直後の攻撃では、無死三塁と好機を作りながら無得点に終わった。指揮官は「何点差あっても怖い。気を抜けない試合でしたね」と振り返った。

試合中、場内の電光掲示板でソフトバンクの敗戦を知った。どうしても欲しかった白星は手にした。「勝ちたかった。勝ち続けて相手がどう転ぶか」。残り９戦を全勝し、新庄ハムがミラクルを起こす。（川上 晴輝）