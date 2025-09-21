◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

阿部監督は先も見据えて小刻みに継投した。３―１の７回、この回から登板の中川が先頭・小園を３球で左飛に抑えるとベンチを出た。打者１人を１球で抑えた前日１９日から連投の左腕に「３連投するために代わってくれ」と、マウンドで声をかけ、船迫への交代を告げた。「明日のこともあるので代えた。３連投してほしいので」と２１日の中日戦も視野に入れ、左対左のワンポイントで少ない球数にとどめた。

チームは１０試合ぶりに先制。８回は大勢、９回はマルティネスがともに連投して逃げ切った。今季は７回終了時にリードしていれば４９勝２敗と勝ちパターンは鉄壁。リリーフ陣は原則３連投は避けてきたが、変則５連戦の最終戦の２１日に向け「故障につなげたくはないけど、何とかチームのために頑張ってくれればうれしい」と“タイマル”の今季初３連投も示唆した。

連勝で貯金１とし、２位ＤｅＮＡと１差の３位。ＣＳ本拠地開催をかけた２位争いは激戦だ。「ファンの皆さんも東京ドームで（ＣＳ）やるのを望んでいるでしょうから。何とか期待に応えられるように」。残り７試合。ギアをさらに上げる。（片岡 優帆）